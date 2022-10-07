Тренды ІТ-рынка: как украинские айтишники сотрудничают с польскими — эксперт Сегодня 11:30 — Личные финансы

Тренды ІТ-рынка: как украинские айтишники сотрудничают с польскими — эксперт





Преимущества этого меморандума для ІТ-сектора Украины мы узнавали от исполнительного директора Ассоциации «IT Ukraine» Константина Васюка.



По его словам, уже на момент подписания были запущены процессы взаимодействия. Еще в июле украинская ассоциация IT Ukraine подписала с крупнейшей профильной ассоциацией Польши SoDA (Software Development Association) меморандум о взаимопонимании.Преимущества этого меморандума для ІТ-сектора Украины мы узнавали от исполнительного директора Ассоциации «IT Ukraine» Константина Васюка.По его словам, уже на момент подписания были запущены процессы взаимодействия.

«Мы хотели создать канал коммуникации, чтобы собирать средства на аптечки для военных. С этого мы и начали взаимодействие с SoDA. Они поддерживают множество инициатив, чтобы помочь беженцам и военным на фронте — то есть и социальные проекты для них важны. Но прежде всего эта ассоциация объединяет 165 компаний (7 из них — украинского происхождения). И вместе с SoDA мы будем развивать международные направления образования в формате обмена знаниями и опытом», — говорит Васюк.

Благодаря меморандуму и сотрудничеству наши специалисты и компании получат прежде всего знания. Более того, лучшие практики, которые уже применяют IT-компании ассоциации во время войны в Украине, полезны и для поляков.

Почему именно Польша

Польша с первых дней войны принимала украинцев и украинские команды:

исследования показывают, что более 30% украинских беженцев приняла именно Польша;

кроме того, по подсчетам IT Ukraine, более 50% украинских компаний уже открыли свои офисы в одном или нескольких городах Польши.



Основные города релокации — Варшава, Краков и Вроцлав. То есть компании выбирают наиболее развитые по инфраструктуре польские города;

Основные города релокации — Варшава, Краков и Вроцлав. То есть компании выбирают наиболее развитые по инфраструктуре польские города; кстати, исследование зафиксировало, что примерно 37% опрошенных IT-компаний готовы провести релокацию частично или полностью до конца этого года.



При этом все крупные компании планируют открытие офисов в Польше. То есть процесс релокации и диверсификации офисов продолжается. И в этом Польша — направление номер один.

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Эксперт также рассказал, что польские компании сталкиваются с аналогичными проблемами, которые знакомы украинским специалистам.

«В Европе сейчас Польшу относят к зоне высокого риска, поскольку рядом страна, где происходят боевые действия. Общий фокус идет на США — это один из поставщиков наших клиентов. Также внимание перемещается в страны Латинской Америки, поскольку в этой стране меньшая затратность и большая территориальная близость к клиенту. Поэтому наше стратегическое сотрудничество с Польшей уже выходит на мировой рынок. Создавая новые продукты вместе, это сотрудничество можно превратить в украинско-польский технологический хаб. Мы над этим работаем», — отметил Васюк.

Тренды ІТ-рынка

После того как бизнес возобновил и стабилизировал работу, компании формируют и реализуют новые стратегии, ища новые возможности для роста. Эксперт назвал главные тренды рынка в период войны.

Прежде всего военное положение и массовый переезд профессионалов побуждает компании выходить на глобальный уровень найма, расширять команду и сам бизнес.

Бизнес также делает ставку на диверсификацию офисов и бизнес-моделей, то есть команды находятся в разных странах и работают над одним проектом.

Преимущественно используется модель дистанционной работы, постепенно трансформирующаяся в отдаленные офисы и другие форматы работы. По данным IT Ukraine, 25% компаний вместо релокации перестроились полностью на отдаленный формат. И еще 30% имеют смешанный формат, то есть сотрудники частично работают из офиса.

На сегодняшний день наблюдается спрос на IT-услуги военного назначения.

Возможности из Британии

По словам эксперта, все компании сейчас находятся в ожидании экономической рецессии, которая довольно вероятна. Она, в частности, коснется и ІТ-отрасли.

Любопытно, что Польша занимает второе место после Индии по объему заказов от британских компаний. Но поскольку польский рынок не может удовлетворить все потребности британских клиентов из-за дефицита, то Великобритания сейчас ищет новых поставщиков. Это значит, что для украинских компаний открываются новые возможности на рынке Великобритании.

Британия также испытывает серьезный дефицит ІТ-специалистов, поэтому украинские специалисты интересны их рынку.

Куда платят налоги

По словам эксперта, пока лишь незначительный процент украинских специалистов, релоцировавшихся в Польшу, стали налоговыми резидентами этой страны.

"Кроме того, есть желание наших айтишников платить налоги в Украину, чтобы поддерживать нашу экономику и ВСУ. Это без учета того, какие суммы они донатят. Я напомню, что украинская ІТ-отрасль уже задонатила на армию около 500 млн долларов.

То есть позиция патриотическая и сознательная большинства украинских ІТ-специалистов — максимально платить налоги в Украину. Соответственно выбор перехода на налоговое резидентство Польши — это единичные случаи", — говорит специалист.

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Также Васюк отметил, что когда изменилась ставка единого налога для третьей группы ФЛП (а именно на ней работает большинство айтишников) с 10 до 2%, то преимущественно специалисты отказывались переходить на сниженный налог.

«Компании же работают исходя из статуса сотрудника: трудоустроенные в Польше сотрудники платят налоги этой страны, поскольку нанимают и граждан других стран. Если же говорить об украинцах, то это преимущественно ФЛП — они платят налоги Украине», — заявил Васюк.

К слову, исследование IT Ukraine свидетельствует, что одним из сдерживающих факторов релокации айтишников и компаний отрасли является нежелание платить налоги другой стране.

Мы также спросили, что в Ассоциации думают о новой модели налоговой реформы «10-10-10».

По словам Васюка, если взглянуть на налоговую систему, которая сейчас действует в Украине, то она наиболее приемлема по сравнению с другими странами. Речь идет именно не о ставках, а об эффективности налоговой нагрузки.

«Предложение коллег по концепции «10-10-10» имеет право на жизнь. Но относительно имплементации и эффекта от этой системы — здесь нужны более обоснованные экономические мнения экспертов.

В общем, по-моему, во время войны нужно сделать так, чтобы бизнес не получил ухудшения — чтобы не увеличивалась налоговая нагрузка. Потому что бизнес приспособлен к текущим ситуациям, он работает, но если будут изменения и нагрузка возрастет, это негативно отразится на бизнесе.

Ну а «10-10-10» — это чтобы красиво все упростить. Но, мне кажется, не всегда все так просто", — заявил представитель ІТ-сообщества.

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