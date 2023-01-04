Трендовые интерьеры в 2023 году (фото) — Finance.ua
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Трендовые интерьеры в 2023 году (фото)

Недвижимость
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Новый год сулит много изменений в оформлении интерьеров. На смену белому минимализму придут яркие оттенки, избыток принтов и причудливые формы.
Некоторые тенденции будущего года, наоборот, являются эволюцией того, что уже сейчас активно используют во время ремонтов. Итак, как стильно вписать в интерьер новые дизайнерские веяния.

Витражи

В 2023 году дизайнеры все чаще будут отказываться от простоты. Следовательно, в интерьерах будет появляться больше геометрических рисунков, ярких принтов и сочетаний нескольких цветов.
Активно новый тренд будет проявляться в межкомнатных и душевых перегородках. Дизайнеры предлагают отказаться от однотонных поверхностей и заменить их яркими витражами. Кроме этого, декоративные композиции можно будет встретить в освещении, окнах и дверях.
Трендовые интерьеры в 2023 году (фото)

Асимметричные ковры

В следующем сезоне ожидается настоящий бум на авангардные изделия. Это проявится, в частности, в текстиле. К примеру, среди ковров трендовыми будут асимметричные варианты. И речь не столько об интересных узорах, сколько о неправильной форме изделия.
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Дизайнеры отмечают, что ковры неправильной формы — это один из самых простых способов обновить интерьер и добавить в него необычную изюминку, не прибегая к ремонту и перестановкам.
Трендовые интерьеры в 2023 году (фото)

Египетские мотивы

Интересно, что впервые максималистский стиль получил распространение в интерьерах после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году. Через 100 лет этот тренд активно возвращается в наши дома.
Египетский стиль не подходит для всех, но такие элементы этого тренда как стилизованные узоры, иероглифы, охра, золото и глина могут смело вписаться даже в довольно сдержанный интерьер.
Трендовые интерьеры в 2023 году (фото)

Сочетание узоров

С нового сезона исчезает необходимость придерживаться только одного цвета обоев. Ремикс разных рисунков станет отличным способом создать особый характер помещения.
Трендовые интерьеры в 2023 году (фото)

Экологические материалы

Дизайнеры продолжают работать над интеграцией в жилое пространство экологически безопасных материалов. Ведущими материалами 2023 года, по прогнозам, станет мицелий, из которого производится необычный декор, а также шерсть овец Хардвик.
Трендовые интерьеры в 2023 году (фото)
По материалам:
Телеканал 24
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