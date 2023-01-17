Трембита будет фиксировать. Украинцы через уведомления в «Дії» смогут узнавать, кто просматривал их персональные данные — Finance.ua

Трембита будет фиксировать. Украинцы через уведомления в «Дії» смогут узнавать, кто просматривал их персональные данные Сегодня 19:02 — Личные финансы

Трембита будет фиксировать. Украинцы через уведомления в «Дії» смогут узнавать, кто просматривал их персональные данные

В скором времени украинцы смогут узнавать, кто пересматривал их личные данные.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

«Правительство приняло постановление, которое определяет новый порядок взаимодействия между государственными реестрами в системе „Трембита“ и подключение к нему», — говорится в сообщении.

Вскоре в «Трембите» будет фиксироваться каждый случай, когда кто-то пересматривал личные данные украинцев.

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«А в дальнейшем вы сможете получать уведомления в Дії, если кто-то запросил ваши персональные данные. В настоящее время команда Минцифры при поддержке международных партнеров работает над технической реализацией соответствующих законодательных норм», — добавили в министерстве.

Через систему «Трембита» происходит обмен данными между реестрами. Это позволяет людям и бизнесу получать большинство государственных услуг онлайн, а не ходить со справками в госорганы. Вся необходимая информация уже содержится в реестрах.

Напомним, система «Трембита» функционирует с 2020 года и позволяет органам власти получать данные из государственных реестров благодаря построению электронных взаимодействий. Это значительно уменьшает бюрократию и делает жизнь украинцев проще. Например, именно благодаря «Трембите» получают данные из реестров, которые отображаются в цифровых документах Дії.

Справка Finance.ua:

на портале «Дія» появится функция, позволяющая отменять статус внутренне перемещенного лица;

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