ТРЦ Ocean Plaza готовится к открытию: 2/3 его прибыли от аренды будут направлять в госбюджет — СМИ Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

ТРЦ Ocean Plaza в Киеве готовится возобновить работу в октябре, сообщила агентству « Интерфакс-Украина » управляющая компания торгового центра «Киев Молл Менеджмент».

«Управляющая компания и все арендаторы ТРЦ „ОУШЕН ПЛАЗА“ наконец-то снова получили гарантированную законом возможность пользоваться помещениями ТРЦ и возобновить свою законную хозяйственную деятельность, вернуть своим работникам рабочие места и доход — их семьям, работать ради граждан Украины и нашего государства — Украины в в целом, для поддержки и восстановления ее экономики», — говорится в сообщении.

«Киев Молл Менеджмент» отмечает, что отмена ареста недвижимости, средств на счетах и 33% корпоративных прав владельца ТРЦ — ООО «ИС Лыбидь» и ее участника ООО «Авангард-Виларти», принадлежащих украинскому бизнесмену Василию Хмельницкому — позволят возобновить работу о обеспечить рабочими местами 3 тыс. сотрудников, а также 80 подрядных организаций и 395 арендаторов.

В то же время, управляющая компания расценивает сохранение под контролем Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) 67-процентной доли корпоративных прав как решение в пользу государства, украинской экономики и бизнеса, отмечается в сообщении.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» миноритарный акционер ТРЦ компания UDP, вся прибыль иностранного акционера, корпоративные права (67%) которого арестована, после возобновления работы ТРЦ будет перечислена в государственный бюджет Украины.

«Две трети от общей прибыли ТРЦ будет получать непосредственно государство Украины. Должны подчеркнуть, что все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен», — отметили в UDP.

По данным компании, содержание неработающего ТРЦ наносит 100 млн грн ущерба в год. В то же время совокупная сумма налогов бизнеса, работавшего в ТРЦ до полномасштабного российского вторжения, составила около 1,37 млрд грн за 2021 год, налоговые вычеты самого торгового центра — 295 млн грн в год.

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