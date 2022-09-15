ТРЦ «Магеллан» в Киеве уйдет с молотка — Фонд гарантирования продает активы «МР Банка» Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы АО «МР Банк», в которые входит торгово-развлекательный центр «Магеллан» в Киеве.

12 октября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «МР Банк», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе — торгово-развлекательный центр «Магеллан».

Одним лотом на продажу выставлен нежилой дом-общественный центр, площадью 28 539,5 кв.м, расположенный по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б (Торгово-развлекательный центр «Магеллан»). Здание торгового центра находится в пешей доступности к станции метро «Теремки» и на пересечении ключевых транспортных магистралей — Одесской трассы и Кольцевой дороги.

В лот также входят права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовое поручительство.

Также в лот входит имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв.м, который находится в Хмельницкой области, и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена реализации лота — 3,16 миллиарда гривен.

Активы находятся на балансе АО «МР Банк» и на продажу выставляются впервые. Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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