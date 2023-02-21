ТРЦ «Магеллан», офисные помещения и листы печатных банкнот гривны. Фонд гарантирования подготовил интересные лоты — Finance.ua

ТРЦ «Магеллан», офисные помещения и листы печатных банкнот гривны. Фонд гарантирования подготовил интересные лоты Сегодня 10:14 — Казна и Политика

ТРЦ «Магеллан», офисные помещения и листы печатных банкнот гривны. Фонд гарантирования подготовил интересные лоты

В течение недели в системе Prozorro.Продажи состоятся аукционы по продаже активов 6 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Среди лотов, которые не стоит пропустить: ТРЦ «Магеллан» в Киеве, здание бывшего отделения «Мегабанка» в центре столицы, офисная недвижимость в разных городах страны и кредиты с интересным обеспечением. А еще — на этой неделе на продажу выставлены целые листы печатных банкнот гривны", — говорится в сообщении.

Торговый центр «Магеллан»

Аукцион по продаже лота G18N022067, в состав которого вошел ТРЦ «Магеллан» в Киеве, пройдет 23 февраля. Кроме того, в составе лота права требования по кредитным договорам и имущественный комплекс площадью более 13 тыс. кв. м в Хмельницкой области.

Подробная информация об аукционе — по ссылке

Права требования по кредиту

Аукцион по продаже права требования по кредиту юридического лица, одного из крупнейших химических предприятий Украины, состоится 20 февраля.

В обеспечение выполнения обязательств по договору передано, в частности, более 10 тыс. основных средств, а именно — производственное оборудование, трубопроводы, межцеховые коммуникации, кабельные разводки, компрессоры, кабельные коммуникации, холодильник регенерации и другое.

Подробная информация об аукционе по лоту G16N021956 — по ссылке

Аукционе по праву требования по кредитным договорам, заключенным с тремя юридическими лицами, состоится 23 февраля. В залоге банка — несколько производственных комплексов (недвижимость и оборудование) по производству хлебо- и молокопродуктов в г. Кривой Рог, Черкассах и Хмельницком.

Подробная информация об аукционе по лоту G16N022123 — по ссылке

Аукцион по продаже лота G16N021969, в состав которого вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность, состоится 23 февраля.

В обеспечение по кредитным договорам передано несколько объектов недвижимости в г. Смила, Черкасской области, в частности, комплекс зданий промышленного назначения общей площадью 101 090 кв. м. и база отдыха и магазин с хозяйственными зданиями.

Нежилая недвижимость

Здание отделения «Проминвестбанка», общей площадью 1011,7 кв.м, в г. Прилуки, Черниговской обл. Подробная информация об аукционе — по ссылке

Нежилое здание общей площадью 690,8 кв. м, здание бывшего офиса «Мегабанка», расположенного в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого, 64. Подробная информация об аукционе — по ссылке

Листы печатных банкнот гривны

Аукционы по продаже нетипичных и интересных активов — целые листы печатных банкнот гривны номиналом от 1 до 10 грн, — состоятся 24 февраля.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами ликвидируемых банков.

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