Транспорт Вены остается бесплатным для украинцев: сколько еще будут действовать льготы — Finance.ua
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Транспорт Вены остается бесплатным для украинцев: сколько еще будут действовать льготы

Личные финансы
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Транспорт Вены остается бесплатным для украинцев: сколько еще будут действовать льготы
Транспорт Вены остается бесплатным для украинцев: сколько еще будут действовать льготы
В европейских городах начали постепенно отменять бесплатный проезд в транспорте для украинцев. Однако это не касается Вены, пишет Lowcost Avia.
Так, в столице Австрии беженцы из Украины и дальше могут бесплатно пользоваться городским транспортом. Вынужденные переселенцы, которые из-за войны оказались в Вене, могут не покупать билеты в метро, трамваях, автобусах и т.д. до конца сентября.
«Город Вена поддерживает людей, сбежавших от войны в Украине. Переселенцы могут бесплатно пользоваться Wiener Linien до конца сентября», — говорится в сообщении городских властей.

Полезная информация для тех, кто сейчас за границей 🧐

Чтобы бесплатно воспользоваться услугами компании Wiener Linien, владеющей львиной долей сети общественного транспорта в городе, гражданам Украины достаточно предъявить паспорт.
Кстати, путешествовать удобно вам поможет INFOBUS. На сайте компании можно купить билеты в 45 стран. Не нужно посещать кассу и тратить свое время, купить билет можно онлайн за 2 минуты, а с использованием QR кода регистрация на рейс осуществляется в считанные секунды.

Воспользоваться сервисом INFOBUS

По материалам:
Телеканал 24
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