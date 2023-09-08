Трафик ChatGPT падает третий месяц подряд — Finance.ua

Трафик ChatGPT падает третий месяц подряд Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

Трафик ChatGPT падает третий месяц подряд

В августе количество посещений сайта ChatGPT — чрезвычайно популярного чат-бота на базе искусственного интеллекта, запущенного в ноябре, снижалось третий месяц подряд, хотя есть признаки того, что этот спад подходит к концу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные аналитической компании SimilarWeb.

В августе количество посещений сайта ChatGPT с десктопных и мобильных устройств по всему миру уменьшилось на 3,2% до 1,43 миллиарда, после падения примерно на 10% в каждом из предыдущих двух месяцев.

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Количество времени, проведенного посетителями на сайте, также уменьшалось ежемесячно с марта, в среднем с 8,7 до 7 минут на сайте в августе.

Но в августе количество уникальных посетителей по всему миру выросло до 180,5 миллионов пользователей из 180 миллионов.

«Возвращение в школы в сентябре может помочь трафику и использованию ChatGPT, и некоторые школы уже начали это принимать. Трафик ChatGPT в США в августе несколько вырос, что связано с тем, что американские школы вернулись к обучению», — пишет агентство.

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«Студенты, ищущие помощи в выполнении домашних заданий, похоже, являются частью этой истории: процент молодых пользователей веб-сайта снизился летом и сейчас начинает восстанавливаться», — сказал Дэвид Ф. Карр из Similarweb.

ChatGPT вызвал бешеное использование генеративного ИИ в повседневных задачах от редактирования до кодирования и достиг 100 миллионов ежемесячных активных пользователей в январе, через два месяца после запуска.

Економічна Правда По материалам:

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