Toyota вернет старые автомобильные ключи из-за дефицита чипов — Finance.ua
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Toyota вернет старые автомобильные ключи из-за дефицита чипов

Фондовый рынок
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Самый популярный в мире автопроизводитель заявил в четверг, 27 октября, что заменит один из двух электронных «умных» ключей, поставляемых им в Японию, на механический, чтобы сохранить поставки автомобилей клиентам в Японии.
«Поскольку недостаток полупроводников сохраняется, это временная мера, направленная на то, чтобы доставить автомобили клиентам как можно быстрее», — говорится в заявлении компании Toyota.
При этом клиенты получат смарт-ключ вместо механического, когда автопроизводитель изготовит его.
Глобальная нехватка чипов привела к серьезной задержке производства и отгрузок автомобилей, и многим покупателям приходится ждать, пока их доставят. В этом году Toyota особенно сильно пострадала от стихийных бедствий и других проблем, осложнивших ситуацию.
На прошлой неделе японский производитель Toyota предупредил, что он, вероятно, не сможет выпустить 9,7 миллиона автомобилей, которые изначально прогнозировали на текущий финансовый год.

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По материалам:
mmr.ua
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