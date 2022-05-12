Toyota снова останавливает производство Land Cruiser 300 из-за нехватки деталей — Finance.ua
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Toyota снова останавливает производство Land Cruiser 300 из-за нехватки деталей

12.05.2022, 01:42Технологии&Авто
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Toyota снова останавливает производство Land Cruiser 300 из-за нехватки деталейToyota снова останавливает производство Land Cruiser 300 из-за нехватки деталей
Toyota в очередной раз вынуждена остановить сборку новых автомобилей: в этот раз с 16 по 21 мая будут простаивать 14 сборочных линий на восьми заводах, в том числе та, с которой сходят новые внедорожники Land Cruiser 300.
Причина простоев прежняя — перебои в поставке электронных компонентов из Китая, где введены локдауны из-за новой вспышки коронавируса. В общей сложности приостановка производства коснется более 40 различных моделей Toyota и Lexus и их модификаций.
Полный список моделей, для сборки которых не хватает деталей, приведен на глобальном сайте Toyota, там же перечислены заводы и количество дней простоя. Например, предприятие Toyota Auto Body Yoshiwara Plant, на котором собирается Land Cruiser 300, не будет работать все шесть дней, а выпуск RAV4 и его гибридной версии приостановят всего на два дня. В простой отправят и конвейер, с которого сходит новый bZ4X (с 16 по 20 мая), в те же дни не будет проводиться выпуск Land Cruiser Prado и ряда моделей Lexus, а именно LS, IS, RC, RC F и NX.
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Изначально производственный план на май предусматривал выпуск 750 тысяч автомобилей — 200 тысяч на японских заводах и еще 550 тысяч на зарубежных. Но в результате корректировки план на следующий месяц снизили на 100 тысяч машин.
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В феврале японский автопроизводитель вынужден был остановить 28 сборочных линий на 14 заводах из-за проблем у местного поставщика, а в апреле в простой отправили девять заводов. Что касается предприятия Toyota в россии, где выпускают седаны Camry и кроссоверы RAV4, то оно приостановило работу еще в марте из-за развязанной войны в Украине.
По материалам: autocentre.ua
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