Toyota с партнерами будут продавать электрические микроавтобусы — Finance.ua

Toyota с партнерами будут продавать электрические микроавтобусы
Toyota Motor Corp. вместе с двумя другими автопроизводителями был представлен электрический микрофургон для японской индустрии доставки.
Об этом сообщает Reuters.
Презентация прошла в японском городе Хиросима в рамках саммита стран Большой семерки (G7), одним из ключевых вопросов которого было уменьшение выбросов углерода в атмосферу.
Небольшой электрический коммерческий фургон будет работать на системе аккумуляторных электромобилей, которую Toyota разрабатывает совместно со специалистами по производству миниавтомобилей Daihatsu и Suzuki Motor Corp., говорится в совместном заявлении компаний. Фургон поступит в продажу в версиях под марками всех трёх марок.
Новый микроавтобус будет иметь запас одного заряда на 200 километров и будет выпущен до 31 марта 2024 года.
Согласно заявлению, автомобили будут производиться Daihatsu, являющейся дочерней компанией Toyota с 2016 года.
Новая модель будет классифицироваться как транспортное средство «kei», маломощное и не облагаемое внутренним тарифом в Японии.
Транспортные средства Micro kei очень популярны среди предприятий и домохозяйств для доставки сельскохозяйственной продукции, посылок и других товаров в городах и сельской местности Японии, что отчасти связано с их относительно низкой ценой.
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