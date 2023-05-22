Toyota с партнерами будут продавать электрические микроавтобусы — Finance.ua

Toyota с партнерами будут продавать электрические микроавтобусы 22.05.2023, 02:28 — Технологии&Авто

Toyota с партнерами будут продавать электрические микроавтобусы

Toyota Motor Corp. вместе с двумя другими автопроизводителями был представлен электрический микрофургон для японской индустрии доставки.

Об этом сообщает Reuters

Презентация прошла в японском городе Хиросима в рамках саммита стран Большой семерки (G7), одним из ключевых вопросов которого было уменьшение выбросов углерода в атмосферу.

Небольшой электрический коммерческий фургон будет работать на системе аккумуляторных электромобилей, которую Toyota разрабатывает совместно со специалистами по производству миниавтомобилей Daihatsu и Suzuki Motor Corp., говорится в совместном заявлении компаний. Фургон поступит в продажу в версиях под марками всех трёх марок.

Новый микроавтобус будет иметь запас одного заряда на 200 километров и будет выпущен до 31 марта 2024 года.

Согласно заявлению, автомобили будут производиться Daihatsu, являющейся дочерней компанией Toyota с 2016 года.

Новая модель будет классифицироваться как транспортное средство «kei», маломощное и не облагаемое внутренним тарифом в Японии.

Транспортные средства Micro kei очень популярны среди предприятий и домохозяйств для доставки сельскохозяйственной продукции, посылок и других товаров в городах и сельской местности Японии, что отчасти связано с их относительно низкой ценой.

Укрінформ По материалам:

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