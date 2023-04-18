Toyota разрабатывает экологичное синтетическое топливо — выбросы сократятся на 75% 18.04.2023, 00:17 — Фондовый рынок

Toyota объединилась с ExxonMobil для разработки синтетического топлива для автомобилей. По их мнению, за таким бензином будущее. Такое топливо позволит сохранить машины из ДВС и вписать их в нормы выбросов СО2, которые с каждым годом ужесточаются.

Вице-президент ExxonMobil по стратегии и планированию Эндрю Мэдден заявил, что новое синтетическое топливо находится на стадии тестирования. Но уже есть первые положительные последствия. Вот только для того, чтобы запустить такой бензин в производство, потребуется поддержка со стороны правительства.

В Toyota отметили, что этот бензин можно использовать как в новых, так и в подержанных автомобилях с ДВС. Это позволит значительно сократить выбросы СО2. Речь идет о 75%. С таким показателем машины легко впишутся в установленные нормы. Даже в Евро-7.

К тому же, синтетическое топливо с такими показателями позволит полностью не отказываться от выпуска автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Напротив, производители смогут предлагать разные виды транспорта и тем самым расширить рынок. Также владельцам не придется отправлять на свалку их машины с топливными двигателями, которых сейчас в использовании по всему миру насчитывается несколько миллиардов.

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