Toyota RAV4 показала оригинальную версию повышенной проходимости (фото) — Finance.ua
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Toyota RAV4 показала оригинальную версию повышенной проходимости (фото)

Технологии&Авто
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У Toyota RAV4 2023 появилась новая модификация VRAVRA Mars. Самый популярный в мире кроссовер подготовили к бездорожью. Об этом сообщает сайт американского ателье Kuhl Racing.
Именно эта компания выполнила тюнинг Toyota RAV4. Кроссовер серьезно доработали, и особенно изменился его дизайн — он стал агрессивнее и выразительнее. Авто теперь напоминает внедорожники Rezvani.
Toyota RAV4 показала оригинальную версию повышенной проходимости (фото)
Во-первых, в глаза бросаются серьезно раздутые крылья авто. Также у Toyota RAV4 более массивные бамперы, защитный пластиковый обвес и новая решетка радиатора. На крыше установили увеличенный спойлер.
Улучшить проходимость призваны 17-дюймовые внедорожные шины Dunlop Grantrek AT5 с грунтозацепами. К тому же, увеличен клиренс Toyota RAV4.
Toyota RAV4 показала оригинальную версию повышенной проходимости (фото)
Тюнинг-пакет стоит 16 650 долларов и доступен для всех версий модели. Напомним, кроссовер Toyota RAV4 доступен с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (173 л. с.) и 2,5 л (208 л. с.), а также в гибридных версиях мощностью 222 и 306 л. с.
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По материалам:
Фокус
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