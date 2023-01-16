Toyota прогнозирует выпуск более 10 миллионов автомобилей в 2023 году — Finance.ua
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Toyota прогнозирует выпуск более 10 миллионов автомобилей в 2023 году

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp заявил, что может выпустить до 10,6 миллиона автомобилей в этом году, предупредив при этом о риске снижения своего прогноза из-за возможного влияния таких проблем, как дефицит запчастей и COVID-19.
Об этом пишет Reuters.
В прошлом месяце Toyota сохранила прогноз производства в 9,2 миллиона автомобилей на этот финансовый год, который продлится до марта с апреля 2022 года.
В ноябре она снизила предварительный прогноз производства 9,7 миллиона автомобилей в этом финансовом году из-за последствий роста материальных затрат и постоянного дефицита полупроводников.
Автомобильный производитель Toyota заявил о рекордном объеме производства в ноябре, но предупреждает о возможных сбоях с поставками из-за нехватки чипов и всплеска коронавируса.
По материалам:
Економічна Правда
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