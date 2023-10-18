Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото) — Finance.ua

Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)
Toyota планирует расширить линейку полностью электрических автомобилей. На Японской выставке мобильности в 2023 году представят концепт-кар Kayoibako. Об этом рассказали на сайте Electrek.
Toyota Kayoibako представляет собой электрический фургон для коммерческих перевозок. Несмотря на компактные габариты, внутри есть много места для груза.
Концепт-кар получил минималистичный дизайн с необычными передними фарами. Они объединены в один блок и плавно переходят в боковое стекло.
Сзади установлены длинные вертикальные фонари. Отличительной особенностью Toyota Kayoibako является необычное заднее остекление.
Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры. Изображения с них транслируются на дисплей в салоне.
В интерьере установлен огромный дисплей, являющийся приборной панелью. Также привлекают внимание необычный руль и компактный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.
У Toyota не раскрыли никаких подробностей о силовой установке Kayoibako. Вероятнее всего, серийная версия модели может получить маломощный электромотор и небольшой аккумулятор, что позволит снизить затраты на производство.
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