Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото) — Finance.ua
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Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)

Технологии&Авто
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Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)
Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)
Toyota планирует расширить линейку полностью электрических автомобилей. На Японской выставке мобильности в 2023 году представят концепт-кар Kayoibako. Об этом рассказали на сайте Electrek.
Toyota Kayoibako представляет собой электрический фургон для коммерческих перевозок. Несмотря на компактные габариты, внутри есть много места для груза.
Концепт-кар получил минималистичный дизайн с необычными передними фарами. Они объединены в один блок и плавно переходят в боковое стекло.
Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)
Сзади установлены длинные вертикальные фонари. Отличительной особенностью Toyota Kayoibako является необычное заднее остекление.
Вместо традиционных боковых зеркал заднего вида установлены камеры. Изображения с них транслируются на дисплей в салоне.
Toyota представила необычный электрический фургон для перевозок (фото)
В интерьере установлен огромный дисплей, являющийся приборной панелью. Также привлекают внимание необычный руль и компактный сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.
У Toyota не раскрыли никаких подробностей о силовой установке Kayoibako. Вероятнее всего, серийная версия модели может получить маломощный электромотор и небольшой аккумулятор, что позволит снизить затраты на производство.
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По материалам:
Фокус
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