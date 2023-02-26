Toyota представила кроссовер Grand Highlander — Finance.ua

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Toyota представила кроссовер Grand Highlander

Технологии&Авто
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Toyota представила кроссовер Grand Highlander
Toyota представила кроссовер Grand Highlander
Компания Toyota представила новый кроссовер Grand Highlander с тремя рядами сидений. Это полностью самостоятельная модель, разработанная для Соединенных Штатов.
В воображении Toyota новый Grand Highlander — это типичная для Америки family cruiser, на которой можно отвезти детей в школу и проехать от одного побережья к другому. Поэтому кроссовер позиционируется как самостоятельная модель, а не удлиненная версия обычного Highlander. У него оригинальный дизайн, разработанный студией Calty, принадлежащей Toyota, хотя платформа та же — TNGA-K с поперечным расположением двигателя, McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади.
Toyota представила кроссовер Grand Highlander
У кроссовера есть полноценный третий ряд сидений, просторный багажник, который при разложенных креслах вмещает до семи чемоданов для ручной клади; 13 подстаканников и 7 портов USB-C. Уже «в базе» Grand Highlander оснащен передними сиденьями с электрорегулировкой, подогревом и обивкой из кожзама Softex, медиасистемой с экраном диагональю 12,3 дюйма, сервоприводом дверей багажника и универсальным открывателем гаражных ворот.
По умолчанию Grand Highlander располагает комплексом электронных ассистентов Toyota Safety Sense 3.0. Он включает в себя мониторинг «слепых» зон, динамический радарный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе и многое другое. Старшие версии Limited и Platinum идут с подогревом руля, вентиляцией кресел, аудиосистемой JBL с 11 динамиками и панорамной крышей.
Toyota представила кроссовер Grand Highlander
В гамме двигателей три установки на выбор. Начальная — турбомотор 2.4 (269 л.с., 430 Нм) с 8-ступенчатым «автоматом». Далее следует гибридная система на базе «атмосферника» 2.5 (246 л.с.) и установка Hybrid Max. В ней бензиновая «турбочетверка» 2.4 работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» и электромотором. Привод — полный. Комбинированная отдача — 367 «лошадок» и 542 Нм крутящего момента. Такой кроссовер разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 6,3 секунды и способен буксировать прицеп массой 2,3 тонны.
Выпускать Grand Highlander будет завод Toyota Motor Manufacturing в Принстоне, штат Индиана. Старт продаж запланирован на лето.

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По материалам: https://www.avtomir.ua/
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