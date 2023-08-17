Toyota отзовет более 150 тысяч автомобилей: они могут воспламениться — Finance.ua
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Toyota отзовет более 150 тысяч автомобилей: они могут воспламениться

Фондовый рынок
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Toyota отзовет более 150 тысяч автомобилей: они могут воспламениться
Toyota отзовет более 150 тысяч автомобилей: они могут воспламениться
Японская компания Toyota отзовет в США 168 тысяч пикапов Tundra и Tundra-Hybrid 2022 и 2023 годов выпуска. На этих машинах обнаружен конструктивный просчет, способный привести к утечке топлива и даже воспламенению.
Как стало известно, причиной отзыва стала ошибка в расположении пластикового топливного шланга. В ходе эксплуатации автомобиля он может контактировать с расположенной рядом тормозной магистралью, разгерметизироваться и протекать.
В рамках отзыва дилеры бесплатно заменят пластиковый шланг на «улучшенный» с дополнительными хомутами. При этом из-за дефекта таких деталей некоторым автовладельцам предложат временное решение в виде установки «защитных материалов», препятствующих повреждению топливопровода.
Как сообщалось, Toyota стала ведущим производителем автомобилей по итогам первой половины 2023 года. Японский автогигант удерживает лидирующие позиции уже четвертый год, обгоняя немецкий Volkswagen AG и других конкурентов.
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По материалам:
mmr.ua
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