Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов — Finance.ua
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Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов

Фондовый рынок
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Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов
Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов
Японский автопроизводитель Toyota сохранил свой годовой прогноз чистой прибыли без изменений, поскольку более слабая иена компенсирует сбои в цепочке поставок. Компания оценила затраты, связанные с прекращением выпуска автомобилей в рф, в 97 млрд иен (свыше $650 млн).
Об этом пишет AFP со ссылкой на финансовую отчетность компании.
Так, крупнейший в мире автопроизводитель заявил, что теперь ожидает продать на полмиллиона меньше автомобилей в текущем финансовом году из-за глобального дефицита микросхем и других проблем.
«По-прежнему трудно предсказать будущее из-за таких рисков, как закупка полупроводников. Поэтому мы решили пересмотреть наш годовой план производства до 9,2 млн единиц», — говорится в сообщении компании.
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Компания заявила, что более высокие материальные затраты снизили ее прибыль в Северной Америке в первом полугодии, в то время как на бизнес в Европе повлияло решение выйти из россии.
Toyota объявила в сентябре о своем решении прекратить производство в россии, сославшись на проблемы в цепочке поставок.
Российское подразделение автопроизводителя ООО «Тойота Мотор» сообщило о полном прекращении производства в Санкт-Петербурге в конце сентября.
По материалам:
Економічна Правда
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