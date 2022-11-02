Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов — Finance.ua

Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов 02.11.2022, 00:33 — Фондовый рынок

Toyota оценила затраты от прекращения производства в россии в 650 миллионов долларов

Японский автопроизводитель Toyota сохранил свой годовой прогноз чистой прибыли без изменений, поскольку более слабая иена компенсирует сбои в цепочке поставок. Компания оценила затраты, связанные с прекращением выпуска автомобилей в рф, в 97 млрд иен (свыше $650 млн).

Об этом пишет AFP со ссылкой на финансовую отчетность компании.

Так, крупнейший в мире автопроизводитель заявил, что теперь ожидает продать на полмиллиона меньше автомобилей в текущем финансовом году из-за глобального дефицита микросхем и других проблем.

«По-прежнему трудно предсказать будущее из-за таких рисков, как закупка полупроводников. Поэтому мы решили пересмотреть наш годовой план производства до 9,2 млн единиц», — говорится в сообщении компании.

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Компания заявила, что более высокие материальные затраты снизили ее прибыль в Северной Америке в первом полугодии, в то время как на бизнес в Европе повлияло решение выйти из россии.

Toyota объявила в сентябре о своем решении прекратить производство в россии, сославшись на проблемы в цепочке поставок.

Российское подразделение автопроизводителя ООО «Тойота Мотор» сообщило о полном прекращении производства в Санкт-Петербурге в конце сентября.

Економічна Правда По материалам:

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