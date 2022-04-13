Toyota назвала цены на свой первый электромобиль с запасом хода 405 км (фото) — Finance.ua

Toyota назвала цены на свой первый электромобиль с запасом хода 405 км (фото)

Toyota назвала цены на свой первый электромобиль с запасом хода 405 км (фото)

Компания Toyota наконец опубликовала цены на свой предстоящий электрический внедорожник bZ4X. Этот электромобиль должен поступить в продажу к дилерам этой весной.

Цена базовой модели bZ4X XLE с передним приводом и запасом хода 405 км составит от $42 тыс. Хотя ранее заявлялась автономность до 500 км.

Версия с пакетом Limited добавляет более роскошную тканевую и soft-touch отделку, а также улучшенные сидения. В данном случае цена составит от $46,7 тыс. Обе модификации могут оснащаться приводами FWD и X-MODE AWD.

Toyota заявляет время разгона от 0 до 60 миль в час (96,6 км/ч) за 7,1 секунды для переднеприводной версии и 6,5 секунды для полноприводной версии. Но запас хода полноприводной версии немного меньше — 367 км.

В комплект поставки включается адаптер зарядки мощностью 6,6 кВт, позволяющий полностью восполнить заряд батареи за 9 часов (при подключении к зарядному устройству Level 2).

Внутри электромобиля Toyota bZ4X доступны места для 5 человек, информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой CarPlay и Android Auto. В качестве опции доступна подписка a Wi-Fi Connect, предоставляющая связь через сеть оператора AT&T (4G). В салоне можно воспользоваться несколькими портами Type-A и Type-C, беспроводным зарядным устройством для гаджетов.

Покупатели также получат 3-летний тестовый доступ к сервису Toyota Remote Connect. Он позволяет контролировать температуру автомобиля, звуковой сигнал, обогреватель окон и некоторые другие функции посредством приложения на смартфоне.

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