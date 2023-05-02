Toyota начинает продажи нового гибридного минивэна (фото) — Finance.ua

Toyota начинает продажи нового гибридного минивэна (фото)
В Китае стартуют продажи нового минивэна Toyota Granvia, производство которого локализовано на совместном предприятии FAW-Toyota.
Оснащение семиместной «Гранвии» для китайского рынка примечательно целым рядом опций, среди которых современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, виртуальная приборная панель, цифровой ключ и различные системы помощи водителю.
Движущей силой минивэна является гибридная силовая установка на базе 2,5-литрового бензинового мотора мощностью 139 лошадиных сил (236 Нм). ДВС работает совместно с электродвигателем. Суммарная отдача установки достигает 184 лошадиных сил и 270 Нм крутящего момента.
Новинку предложат в шести комплектациях по цене от 45 700 долларов. Самая дорогая версия VIP с максимальным оснащением обойдется в 60 150 долларов.
Отметим, что в Украине автомобили марки Toyota пользуются спросом на рынке новых авто. Так, в апреле наши соотечественники купили и зарегистрировали 805 автомобилей этой японской марки.
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