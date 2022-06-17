Toyota готовит к выпуску электрическую версию легендарного Cruiser — Finance.ua

Toyota готовит к выпуску электрическую версию легендарного Cruiser

Премьеру электромобиля запланирована на 2024 год.

В компании Toyota впервые показали прототип электрического внедорожника Compact Cruiser EV, первые фото которого уже появились в сети. Внешне модель кажется прямым последователем модели FJ Cruiser, которая до сих пор выпускается концерном.

Представленный концеп-кар получил большой дорожный просвет, аэродинамические колесные диски и почти полностью пластиковый обвес по всему периметру. На крыше авто имеется специальный багажник для сноубордов, а сбоку предусмотрена лестница для удобства доступа.

Днище автомобиля защищено стальными листами, при этом производитель пока не раскрывает, что скрывается под этими стальными листами. Теперь можно предположить, что когда внедорожник уйдет в серию, он будет базироваться на платформе eTNGA, при этом у машины будет безальтернативная силовая установка с двумя электромоторами.

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