Toyota готовит к выпуску электрическую версию легендарного Cruiser — Finance.ua
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Toyota готовит к выпуску электрическую версию легендарного Cruiser

17.06.2022, 00:06Технологии&Авто
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Премьеру электромобиля запланирована на 2024 год.
В компании Toyota впервые показали прототип электрического внедорожника Compact Cruiser EV, первые фото которого уже появились в сети. Внешне модель кажется прямым последователем модели FJ Cruiser, которая до сих пор выпускается концерном.
Представленный концеп-кар получил большой дорожный просвет, аэродинамические колесные диски и почти полностью пластиковый обвес по всему периметру. На крыше авто имеется специальный багажник для сноубордов, а сбоку предусмотрена лестница для удобства доступа.
Днище автомобиля защищено стальными листами, при этом производитель пока не раскрывает, что скрывается под этими стальными листами. Теперь можно предположить, что когда внедорожник уйдет в серию, он будет базироваться на платформе eTNGA, при этом у машины будет безальтернативная силовая установка с двумя электромоторами.

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По материалам: Ampercar
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