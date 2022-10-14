Товарооборот Украины за 9 месяцев составил $72,3 млрд — Finance.ua

Товарооборот Украины за 9 месяцев составил $72,3 млрд Сегодня 07:47 — Казна и Политика

Товарооборот Украины за 9 месяцев составил $72,3 млрд

В январе-сентябре текущего года в Украину импортировали товаров на $39,2 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $33,1 млрд.

Об этом говорится в данных Гостаможни.

Страны, из которых больше импортировали в Украину: Китай — $5,8 млрд, Польша — $3,8 млрд и Германия — $3,3 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $5,1 млрд, Румынию — на $2,6 млрд, Турцию — $2,2 млрд.

Больше всего импортировали в Украину: машины, оборудование и транспорт — $10,9 млрд, топливно-энергетические товары — $9,7 млрд, продукция химической промышленности — $7,1 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $16 млрд, металлы и изделия из них — $5,1 млрд, машины, оборудование и транспорт — $3,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.