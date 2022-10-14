Товарооборот Украины за 9 месяцев составил $72,3 млрд — Finance.ua

Товарооборот Украины за 9 месяцев составил $72,3 млрд
В январе-сентябре текущего года в Украину импортировали товаров на $39,2 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $33,1 млрд.
Об этом говорится в данных Гостаможни.
Страны, из которых больше импортировали в Украину: Китай — $5,8 млрд, Польша — $3,8 млрд и Германия — $3,3 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $5,1 млрд, Румынию — на $2,6 млрд, Турцию — $2,2 млрд.
Больше всего импортировали в Украину: машины, оборудование и транспорт — $10,9 млрд, топливно-энергетические товары — $9,7 млрд, продукция химической промышленности — $7,1 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $16 млрд, металлы и изделия из них — $5,1 млрд, машины, оборудование и транспорт — $3,3 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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