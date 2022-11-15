Товарооборот Украины за 10 месяцев составил $81 миллиард: больше всего импортировали из Китая — Finance.ua
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Товарооборот Украины за 10 месяцев составил $81 миллиард: больше всего импортировали из Китая

Казна и Политика
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Товарооборот Украины за 10 месяцев составил $81 миллиард: больше всего импортировали из Китая
Товарооборот Украины за 10 месяцев составил $81 миллиард: больше всего импортировали из Китая
За январь-октябрь 2022 года в Украину импортировали товаров на 44,1 млрд дол., а экспортировали — на 36,9 млрд дол.
Об этом сообщает пресс-служба Гостаможслужбы в Телеграме.
«За 10 месяцев 2022 года товарооборот составил $81 млрд. В январе — октябре текущего года в Украину импортировали товаров на $44,1 млрд. Экспортировали из Украины продукции на $36,9 млрд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего импортировали в Украину из Китая — $6,6 млрд, Польши — $4,4 млрд и Германии — $3,7 млрд. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $5,7 млрд, Румынию — на $3 млрд, Турцию — $2,4 млрд.
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $12,3 млрд, топливно-энергетические товары — $10,6 млрд и продукцию химической промышленности — $8 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: продовольственные товары — $18,5 млрд, металлы и изделия из них — $5,4 млрд и машины, оборудование и транспорт — $3,6 млрд.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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