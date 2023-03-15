Товарооборот Украины в этом году сократился на 30% — Finance.ua
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Товарооборот Украины в этом году сократился на 30%

Казна и Политика
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Товарооборот Украины в этом году сократился на 30%
Товарооборот Украины в этом году сократился на 30%
За январь-февраль 2023 года товарооборот Украины составил $16,6 млрд, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
«В течение января-февраля текущего года в Украину импортировали товаров на сумму $10,1 млрд, а экспортировали — на сумму $6,5 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $8,1 млрд, что составляет 80% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе-феврале 2023 года составила 0,44 долл./кг, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении.
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $1,7 млрд;
  • Польша — $1 млрд;
  • Турция — $760 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $953 млн;
  • Румынию — на $609 млн;
  • Китай — на $605 млн.
В общих объемах ввозимых товаров 71% составили машины, оборудование и транспорт — импортировано на $2,9 млрд (в бюджет уплачено 17,6 млрд грн, или 27% поступлений таможенных платежей), топливно-энергетические товары — на $2,6 млрд (уплачено 16,2 млрд грн, или 25%), продукция химической промышленности — на $1,7 млрд (уплачено 11,5 млрд грн, или 18%).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $4,3 млрд;
  • металлы и изделия из них — $568 млн;
  • машины, оборудование и транспорт — $521 млн.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 223,3 млн грн.
Инфографика: Гостаможслужба
Инфографика: Гостаможслужба

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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