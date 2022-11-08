Товарные знаки компании российского олигарха на 2 млрд грн переданы в АРМА — Finance.ua

Товарные знаки компании российского олигарха на 2 млрд грн переданы в АРМА
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины арестовали товарные знаки, принадлежащие кипрской компании, связанной с российским олигархом, ориентировочной стоимостью более 2 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
По решению районного суда г. Киева, товарные знаки переданы Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Должностные лица украинского финансового учреждения, используя товарные знаки этой оффшорной компании, осуществляли преступную деятельность по выводу активов банка под видом выплаты роялти. Украинский банк, его материнский банк в россии и кипрская компания связаны между собой едиными бенефициарными собственниками, среди которых известный российский олигарх.
Следствием установлено, что торговые знаки ранее принадлежали материнскому банку в российской федерации, а в 2021 году с целью использования условий льготного налогообложения были переоформлены на кипрского нерезидента. Менее чем за год использования этих знаков частный банк в Украине уплатил в адрес кипрского нерезидента более 248 млн грн.
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