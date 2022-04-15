Товарные биржи будут работать только с лицензией от НКЦБФР — Finance.ua

Причем субъекты, которые намерены получить такую лицензию, должны отвечать организационным и операционным требованиям, требованиям к размеру уставного и собственного капитала, порядку его определения и ликвидности, а также к техническому и программному обеспечению и к источникам происхождения средств, за счет которых формируется уставный капитал товарной биржи. Также они должны удовлетворять требованиям к специалистам товарных бирж.
Важно, что отныне декларации о производстве хозяйственной деятельности без получения лицензии НКЦБФР недостаточно.
Напомним, общее собрание участников корпоративного инвестиционного фонда будет проходить дистанционно. Изменения будут действовать во время военного положения.