Товарные биржи будут работать только с лицензией от НКЦБФР — Finance.ua

Товарные биржи будут работать только с лицензией от НКЦБФР

Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

Товарные биржи будут работать только с лицензией от НКЦБФР

На товарных биржах можно будет торговать только при наличии лицензии от Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующее решение приняла НКЦБФР.

Причем субъекты, которые намерены получить такую лицензию, должны отвечать организационным и операционным требованиям, требованиям к размеру уставного и собственного капитала, порядку его определения и ликвидности, а также к техническому и программному обеспечению и к источникам происхождения средств, за счет которых формируется уставный капитал товарной биржи. Также они должны удовлетворять требованиям к специалистам товарных бирж.

Важно, что отныне декларации о производстве хозяйственной деятельности без получения лицензии НКЦБФР недостаточно.

Напомним, общее собрание участников корпоративного инвестиционного фонда будет проходить дистанционно. Изменения будут действовать во время военного положения.

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