Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в россию — Finance.ua

Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в россию.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что Toshiba Group пожертвует 100 миллионов иен Верховному комиссару ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform «для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим».