Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в россию — Finance.ua

Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в россию

Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в россию.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что Toshiba Group пожертвует 100 миллионов иен Верховному комиссару ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform «для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим».

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