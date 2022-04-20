Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в россию — Finance.ua
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Toshiba остановила прием заказов и инвестиции в россию

Сегодня 10:45Фондовый рынок
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Японская корпорация Toshiba объявила об остановке приема заказов и инвестиций в россию.
Об этом говорится в заявлении компании.
«Мы очень обеспокоены ситуацией в Украине и выражаем огромное соболезнование жертвам этого конфликта. Toshiba Group продолжит следить за ситуацией и надеется на скорейшее прекращение конфликта», — говорится в сообщении.
В компании добавили, что Toshiba Group пожертвует 100 миллионов иен Верховному комиссару ООН по делам беженцев и некоммерческой организации Japan Platform «для предоставления гуманитарной помощи пострадавшим».

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По материалам: Економічна Правда
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