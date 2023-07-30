Торговые сети в прошлом году уплатили более 90 млрд грн налогов — Finance.ua

Торговые сети в прошлом году уплатили более 90 млрд грн налогов Сегодня 18:29 — Казна и Политика

Торговые сети по итогам 2022 года уплатили более 90 млрд грн налогов, 40% из которых пришлось на представителей продуктового ритейла.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Как показало исследование, проведенное RAU на основе данных официальной налоговой отчетности, предоставленной компаниями сферы торговли за 2022 год, общая сумма уплаченных налогов превысила 90 млрд грн.

По данным ассоциации, среди девяти основных отраслей украинской розничной торговли, включая сферу развлечений, около 40% этой суммы (более 35 млрд грн) было оплачено операторами продуктового ритейла.

В профильном объединении напоминают, что до войны ритейл был среди пяти наиболее прибыльных отраслей экономики Украины. В настоящее время отечественная торговля продолжает восстанавливаться. И хотя эта динамика не соответствует возобновлению доходов по сравнению с довоенным временем, отрасль остается одним из главных источников бюджетных поступлений.

Напомним, 84% представителей бизнеса, опрошенных в рамках исследования Института экономического лидерства, поддерживают проект Антикоррупционной налоговой реформы, также известной как реформа 10−10−10. При этом 60% респондентов назвали критически необходимыми такие аспекты реформы, как упрощение администрирования бизнеса и детенизация предпринимательской деятельности.

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borgexpert По материалам:

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