Топовый инвент года для инвесторов «Жить на проценты 2025» прошел в Киеве: как это было

«Жить на проценты» — конференция для тех, кто хочет научиться инвестировать пассивно с помощью действенных инструментов. Ивент состоялся уже в пятый раз и еще раз доказал, что сообщество инвесторов в Украине только расширяется и становится еще более сознательным и заинтересованным. Какой же была «Жить на проценты 2025»? Рассказываем.
Из года в год конференция становится все более популярной среди инвесторов. Подтверждением этому стали более 500 (!) участников мероприятия. К тому же на мероприятии выступили только топовые эксперты, профессионалы своей сферы. Их увлекательные выступления + 100% интерес участников превзошли все ожидания организаторов — дискуссии, обсуждения, вопросы и даже споры подтвердили, что конференция развивается и с каждым годом становится все более интересной и содержательной.
Новые тренды
По сравнению с 2024 годом рынок инвестирования несколько изменился. Это успешно продемонстрировало исследование Kantar Ukraine, которое представил директор по развитию бизнеса компании Кирилл Ежов.
Так, в частности, на рынке отслеживаются новые тренды. К примеру, возрос уровень инвестирования в ОВГЗ и корпоративные облигации. Когда в 2024 году в эти активы инвестировали 17% украинских инвесторов, сегодня этот показатель составляет 34%. Также вырос спрос на зарубежный фондовый рынок — 11% в 2025 году против 7% в 2024 году.
Инвестирование в криптовалюты и в NFT наоборот уменьшилось. Если в 2024 году это было 53%, то в 2025 году — 40%. Также сократилось количество инвестиций в жилую недвижимость.
Относительно инвестирования в землю сельскохозяйственного назначения уровень заинтересованности в этом активе не изменился. Он остался 13%, как и в прошлом году.
Дискуссии
На «Жить на проценты» в этом году были две ожесточенные дискуссии, которые запомнятся как участникам, так и спикерам. Присутствующие задавали очень много вопросов, эксперты спорили, в общем было видно, что публика активно реагирует на темы и заинтересована в них.
Первая дискуссия касалась инвестирования в криптовалюты и фондовый рынок и называлась «Крипта vs фондовый рынок: две стратегии — одна цель. Кто выиграет?». Спикером выступили: Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital; Тарас Гук, адвокат, ютубер, розничный инвестор; Никита Гупал, 8 лет опыта на финансовых рынках, из которых 2 года на рынке криптовалют, специализируется на международных рынках капитала, дей-трейдинга, IPO более $8 млн в сопровождении; Михаил Пацан, предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям.
Вторая дискуссия была посвящена теме «Битва активов: какая стратегия дает больше прибыли — недвижимость или земля?». Спикеры спорили, во что лучше вкладываться сегодня и какой актив более безопасен. Аргументов хватало, а времени, к сожалению, нет. Настолько, что на это обсуждение не хватило тайминга, заложенного организаторами.
Экспертами во второй дискуссии были соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный, инвестор Фонда ҐРУНТОВНО и ZemliaUA Сергей Крамаренко, коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук, основатель группы компаний Ribas Hotels Group Артур Лупашко.
Партнеры
Впервые на конференции «Жить на проценты» появился новый партнер BTC Broker. Это украинская компания, которая хочет развивать украинский фондовый рынок, привлекает иностранные компании и делает все для того, чтобы инвестирование в иностранные компании легально беспрепятственно стало доступно широкому кругу украинцев.
Также партнерами мероприятия выступила независимая инвестиционная группа ICU, которая уже 15 лет является ведущей компанией по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.
Среди партнеров и компания Zeminvest — сервис земельных инвестиций, помогающий инвесторам с покупкой, управлением, продажей сельскохозяйственных земель, гарантирует ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3-х лет владения землей. Zeminvest в 2023 и 2024 годах получили награду «Выбор года» в номинации «Лучшая инвестиционная компания». А в 2024 и 2025 — FinAwards — лучшее инвестиционное предложение года.
Помогал с проведением конференции также Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, и S1 REIT — инвестиционный инструмент от девелопера Standard One, который делает инвестирование в доходную недвижимость S1 доступным и удобным для широкого круга людей.
Организаторы Жить на проценты, сайты Finance.ua и Минфин искренне благодарны партнерам за поддержку в проведении конференции.
«Жить на проценты» — топовый ивент украинского рынка инвестирования. Заинтересованность и активность участников еще раз это подтвердила.
