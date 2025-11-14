Топовый инвент года для инвесторов «Жить на проценты 2025» прошел в Киеве: как это было Сегодня 15:10

«Жить на проценты» — конференция для тех, кто хочет научиться инвестировать пассивно с помощью действенных инструментов. Ивент состоялся уже в пятый раз и еще раз доказал, что сообщество инвесторов в Украине только расширяется и становится еще более сознательным и заинтересованным. Какой же была «Жить на проценты 2025»? Рассказываем.

Из года в год конференция становится все более популярной среди инвесторов. Подтверждением этому стали более 500 (!) участников мероприятия. К тому же на мероприятии выступили только топовые эксперты, профессионалы своей сферы. Их увлекательные выступления + 100% интерес участников превзошли все ожидания организаторов — дискуссии, обсуждения, вопросы и даже споры подтвердили, что конференция развивается и с каждым годом становится все более интересной и содержательной.

Новые тренды

По сравнению с 2024 годом рынок инвестирования несколько изменился. Это успешно продемонстрировало исследование Kantar Ukraine, которое представил директор по развитию бизнеса компании Кирилл Ежов.

Так, в частности, на рынке отслеживаются новые тренды. К примеру, возрос уровень инвестирования в ОВГЗ и корпоративные облигации. Когда в 2024 году в эти активы инвестировали 17% украинских инвесторов, сегодня этот показатель составляет 34%. Также вырос спрос на зарубежный фондовый рынок — 11% в 2025 году против 7% в 2024 году.

Инвестирование в криптовалюты и в NFT наоборот уменьшилось. Если в 2024 году это было 53%, то в 2025 году — 40%. Также сократилось количество инвестиций в жилую недвижимость.

Относительно инвестирования в землю сельскохозяйственного назначения уровень заинтересованности в этом активе не изменился. Он остался 13%, как и в прошлом году.

Дискуссии

На «Жить на проценты» в этом году были две ожесточенные дискуссии, которые запомнятся как участникам, так и спикерам. Присутствующие задавали очень много вопросов, эксперты спорили, в общем было видно, что публика активно реагирует на темы и заинтересована в них.

Первая дискуссия касалась инвестирования в криптовалюты и фондовый рынок и называлась «Крипта vs фондовый рынок: две стратегии — одна цель. Кто выиграет?». Спикером выступили: Руслан Линник, General Partner в фонде Majinx Capital; Тарас Гук, адвокат, ютубер, розничный инвестор; Никита Гупал, 8 лет опыта на финансовых рынках, из которых 2 года на рынке криптовалют, специализируется на международных рынках капитала, дей-трейдинга, IPO более $8 млн в сопровождении; Михаил Пацан, предприниматель, инвестор, управляющий активами с 18-летним опытом, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям.

Вторая дискуссия была посвящена теме «Битва активов: какая стратегия дает больше прибыли — недвижимость или земля?». Спикеры спорили, во что лучше вкладываться сегодня и какой актив более безопасен. Аргументов хватало, а времени, к сожалению, нет. Настолько, что на это обсуждение не хватило тайминга, заложенного организаторами.

Экспертами во второй дискуссии были соучредитель сервиса земельных инвестиций Zeminvest Александр Черный, инвестор Фонда ҐРУНТОВНО и ZemliaUA Сергей Крамаренко, коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук, основатель группы компаний Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Партнеры

Впервые на конференции «Жить на проценты» появился новый партнер BTC Broker . Это украинская компания, которая хочет развивать украинский фондовый рынок, привлекает иностранные компании и делает все для того, чтобы инвестирование в иностранные компании легально беспрепятственно стало доступно широкому кругу украинцев.

Также партнерами мероприятия выступила независимая инвестиционная группа ICU , которая уже 15 лет является ведущей компанией по управлению активами в Украине и крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций.

Среди партнеров и компания Zeminvest — сервис земельных инвестиций, помогающий инвесторам с покупкой, управлением, продажей сельскохозяйственных земель, гарантирует ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3-х лет владения землей. Zeminvest в 2023 и 2024 годах получили награду «Выбор года» в номинации «Лучшая инвестиционная компания». А в 2024 и 2025 — FinAwards — лучшее инвестиционное предложение года.

Помогал с проведением конференции также Биржевой университет — единственный в Украине учебный центр с 5-уровневой системой курсов для инвесторов, и S1 REIT — инвестиционный инструмент от девелопера Standard One, который делает инвестирование в доходную недвижимость S1 доступным и удобным для широкого круга людей.

Организаторы Жить на проценты, сайты Finance.ua и Минфин искренне благодарны партнерам за поддержку в проведении конференции.

«Жить на проценты» — топовый ивент украинского рынка инвестирования. Заинтересованность и активность участников еще раз это подтвердила.

