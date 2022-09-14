Топ самой дорогой недвижимости в виртуальной реальности — Finance.ua

Топ самой дорогой недвижимости в виртуальной реальности Сегодня 05:36 — Финтех и Карты

Web3-исследователи опубликовали топ-8 самых дорогих сделок по покупке недвижимости в метавселенных. Если сравнить цифры в топе со стоимостью реальных квартир и домов, станет очевидно, что недвижимость в виртуальной реальности иногда стоит в разы дороже.

8 место — земельный участок возле резиденции Снуп Догга в метавселенной The Sandbox — $458 000 (71 000 SAND), покупатель неизвестен.

7 место — первое NFT-здание Mars House от художницы Кристи Ким, которое можно интегрировать в метавселенную, было приобретено за $512 000 (288 ETH). Покупатель неизвестен.

6 место — земельный участок для торгового центра в метавселенной Decentraland — $704 000. Покупатель — блокчейн-платформа Boson Protocol.

5 место — 259 участков земли площадью 6.5 га каждый в метавселенной Decentraland. Общая стоимость покупки $913 000 (1.3 млн MANA). Покупатель — агентство виртуальной недвижимости Everyrealm.

4 место — земельный участок в видео-игре Axie Infinity — $2.3 млн (550 ETH). Покупатель неизвестен.

3 место — недвижимость в метавселенной Decentraland, стоимостью $2.43 млн (618 000 MANA). Покупатель — агентство виртуальной недвижимости Metaverse Group, принадлежащее Tokens.com.

2 место — земельный участок на платформе The Sandbox — $4.23 млн. Покупатель — компания-разработчик экосистем в метавселенных Everyrealm.

1 место — 19 объектов коммерческой недвижимости в метавселенной TCG World — $5 млн. Покупатель — инвестиционная компания Curzio Research.

Стоит заметить, что метавселенная Decentraland стала одной из самых популярных виртуальных платформ по покупке недвижимости. Decentraland имитирует экономику реального мира через бизнес, ведь на Decentraland можно купить токенизированные земельные участки. С расширением метавселенной растет и стоимость земельных участков, что делает их хорошей инвестицией. Интересно, что пользователи могут монетизировать свои земельные участки, создавая квесты, проводя концерты или модные показы на приобретенных земельных участках.

noworries По материалам:

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