ТОП регионов, в которых украинцы покупают электрические авто (инфографика) — Finance.ua
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ТОП регионов, в которых украинцы покупают электрические авто (инфографика)

Личные финансы
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Как сообщает Укравтопром, в мае автопарк Украины пополнили 2451 авто на электротяге (BEV).
ТОП регионов, в которых украинцы покупают электрические авто (инфографика)
В части новых авто самым популярным электромобилем был VOLKSWAGEN ID.4 (г. Киев — 41 шт., Киевская обл. — 24 шт., Днепропетровская обл. — 17 шт., Львовская обл. — 10 штук, Винницкая обл. — 7 штук).
В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:
NISSAN Leaf — на Львовщине (53 шт.),
Днепропетровщине (47 шт.),
Винницкой области (40 шт.),
Киевщине (12 шт.);
TESLA Model 3 — в г. Киеве (24 шт.).

Справка Finance.ua:

  • в мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев;
  • как сообщает «Укравтопром», доля новых автомобилей из этого количества составляла 73%. А всего на майском рынке новых легковушек «гибриды» охватили 26% продаж;
  • украинский автопарк за май пополнился почти 15,4 тыс. ввезенных из-за границы легковых автомобилей, что на 0,3% больше, чем в апреле. Также в последний месяц весны украинцы зарегистрировали 2451 электромобиль (из них 559 единиц новых и 1892 подержанных).
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По материалам:
Finance.ua
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