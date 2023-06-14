ТОП регионов, в которых украинцы покупают электрические авто (инфографика) — Finance.ua

ТОП регионов, в которых украинцы покупают электрические авто (инфографика) Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как сообщает Укравтопром, в мае автопарк Украины пополнили 2451 авто на электротяге (BEV).

В части новых авто самым популярным электромобилем был VOLKSWAGEN ID.4 (г. Киев — 41 шт., Киевская обл. — 24 шт., Днепропетровская обл. — 17 шт., Львовская обл. — 10 штук, Винницкая обл. — 7 штук).

В сегменте ввезенных из-за границы подержанных авто:

NISSAN Leaf — на Львовщине (53 шт.),

Днепропетровщине (47 шт.),

Винницкой области (40 шт.),

Киевщине (12 шт.);

TESLA Model 3 — в г. Киеве (24 шт.).

Справка Finance.ua:

в мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых автомобилей, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев;

как сообщает «Укравтопром», доля новых автомобилей из этого количества составляла 73%. А всего на майском рынке новых легковушек «гибриды» охватили 26% продаж;

украинский автопарк за май пополнился почти 15,4 тыс. ввезенных из-за границы легковых автомобилей, что на 0,3% больше, чем в апреле. Также в последний месяц весны украинцы зарегистрировали 2451 электромобиль (из них 559 единиц новых и 1892 подержанных).



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