Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах — Finance.ua
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Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах

Казна и Политика
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Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах
Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах
Топменеджеры НАК «Нафтогаз Украины» должны будут подавать электронные декларации, поскольку правительство изменило устав НАК, убрав из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
3 ноября правительство приняло постановление, которым утвердило новую редакцию Устава НАК «Нафтогаз Украины».
«Кабинет Министров Украины сообщил, что в соответствии с рекомендациями Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внес изменения в Устав НАК „Нафтогаз Украины“ — убрал из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права», — говорится в сообщении.
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Учитывая, что НАК «Нафтогаз Украины» создана во исполнение Указа Президента Украины от 25.02.1998 № 151 «О реформировании нефтегазового комплекса Украины» и принимая во внимание ее деятельность в сфере особого государственного интереса, НАК «Нафтогаз Украины» является юридическим лицом общественного права.
А должностные лица юридических лиц общественного права являются субъектами декларирования.
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Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности. То есть не все работники НАК «Нафтогаз Украины» должны декларироваться и подпадают под ограничения.

Что нового для Нафтогаза, кроме декларирования

Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по:
  • предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
  • предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лиц предприятий или корпоративных прав;
  • политической нейтральности;
  • поведению лиц;
  • ограничению использования служебных полномочий или своего положения;
  • получению подарков и другое.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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