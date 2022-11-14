Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах — Finance.ua

Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах
Топменеджеры НАК «Нафтогаз Украины» должны будут подавать электронные декларации, поскольку правительство изменило устав НАК, убрав из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
3 ноября правительство приняло постановление, которым утвердило новую редакцию Устава НАК «Нафтогаз Украины».
«Кабинет Министров Украины сообщил, что в соответствии с рекомендациями Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внес изменения в Устав НАК „Нафтогаз Украины“ — убрал из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права», — говорится в сообщении.
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Учитывая, что НАК «Нафтогаз Украины» создана во исполнение Указа Президента Украины от 25.02.1998 № 151 «О реформировании нефтегазового комплекса Украины» и принимая во внимание ее деятельность в сфере особого государственного интереса, НАК «Нафтогаз Украины» является юридическим лицом общественного права.
А должностные лица юридических лиц общественного права являются субъектами декларирования.
Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности. То есть не все работники НАК «Нафтогаз Украины» должны декларироваться и подпадают под ограничения.
Что нового для Нафтогаза, кроме декларирования
Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по:
- предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лиц предприятий или корпоративных прав;
- политической нейтральности;
- поведению лиц;
- ограничению использования служебных полномочий или своего положения;
- получению подарков и другое.
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