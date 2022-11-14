Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах — Finance.ua

Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах Сегодня 15:13 — Казна и Политика

Топ-менеджеров Нафтогаза обязали подавать декларации о доходах

Топменеджеры НАК «Нафтогаз Украины» должны будут подавать электронные декларации, поскольку правительство изменило устав НАК, убрав из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

3 ноября правительство приняло постановление, которым утвердило новую редакцию Устава НАК «Нафтогаз Украины».

«Кабинет Министров Украины сообщил, что в соответствии с рекомендациями Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) внес изменения в Устав НАК „Нафтогаз Украины“ — убрал из него положение о том, что компания является юридическим лицом частного права», — говорится в сообщении.

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Учитывая, что НАК «Нафтогаз Украины» создана во исполнение Указа Президента Украины от 25.02.1998 № 151 «О реформировании нефтегазового комплекса Украины» и принимая во внимание ее деятельность в сфере особого государственного интереса, НАК «Нафтогаз Украины» является юридическим лицом общественного права.

А должностные лица юридических лиц общественного права являются субъектами декларирования.

Под должностными лицами юридических лиц публичного права следует понимать лиц, осуществляющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности. То есть не все работники НАК «Нафтогаз Украины» должны декларироваться и подпадают под ограничения.

Что нового для Нафтогаза, кроме декларирования

Кроме декларирования, теперь на этих должностных лиц распространяются требования по:

предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

предотвращению конфликта интересов в связи с наличием у лиц предприятий или корпоративных прав;

политической нейтральности;

поведению лиц;

ограничению использования служебных полномочий или своего положения;

получению подарков и другое.

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