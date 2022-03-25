Топ-менеджер ДТЭК сообщил, хватит ли мощностей и возможностей для экспорта э/э в Европу — Finance.ua

Топ-менеджер ДТЭК сообщил, хватит ли мощностей и возможностей для экспорта э/э в Европу

Сегодня 13:29 — Энергетика

Начало экспорта украинской электроэнергии в Европу поможет поддержать отечественную энергосистему, у которой достаточно мощностей и возможностей для ее осуществления, считает исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«В украинской системе достаточно мощностей, чтобы начать экспорт в Европу. Это будет очень важно, чтобы привлекать столь необходимые средства в украинскую энергетику, дефицит которых сейчас ощущается очень остро», — сказал он на брифинге в Медиа-центре во Львове в четверг.

Исполнительный директор ДТЭК отметил, что за месяц войны потребление электроэнергии упало на 30%, а расчеты за потребленный ресурс — на 70%.

«В таких условиях каждый евро будет критичным для поддержания энергосистемы», — подчеркнул Сахарук.

По его словам, ДТЭК выступает за скорейшее возобновление экспорта электроэнергии, который вместе с импортом был остановлен после выхода ОЭС Украины, объединенной с торговой зоной Бурштинского энергоострова, в изолированный режим 24 февраля этого года.

«Мы хотим, чтобы как можно быстрее началось возобновление экономических отношений с Европой, это позволит поддержать энергосистему Украины в этот сверхсложный период», — подчеркнул топ-менеджер ДТЭК.

Он также сказал, что украинская энергетическая система работает стабильно, частота выдерживается на уровне 50 Гц, что «крайне важно для европейцев, потому что украинская система после синхронизации является частью большой энергосистемы Европы».

Сахарук также добавил, что станции ДТЭК, которая перестроила свою работу на военные рельсы, стабильно производят электроэнергию и участвуют в балансировке энергосистемы, а добыча угля на ее шахтах достигает 90% общегосударственной добычи.

По его словам, за время военных действий компания возобновила электроснабжение более 500 тысяч домохозяйств в зонах активных боевых действий — Киевской и Донецкой областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.