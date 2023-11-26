ТОП-5 простых советов по экономии топлива — Finance.ua

ТОП-5 простых советов по экономии топлива Сегодня 09:02 — Технологии&Авто

Так устроен этот мир: цены на бензин, дизель и автогаз растут быстрее, чем доходы большинства автомобилистов. Но есть и другие причины принять меры по снижению расхода топлива вашей машиной.

Прежде чем обобщить информацию от автомобильных инженеров и опыт бывалых автовладельцев, напомним читателям, что любому получению денег обязательно предшествует расставание с определенной суммой. Как и при любом другом инвестировании, вложение денежных средств и времени в дело повышения экономичности машины является риском. Но при грамотном подходе успех почти гарантирован.

Устранить технические недочеты

Заводские характеристики автомобиля — в том числе расход топлива — действительны не только для новой машины. Немолодой автомобиль тоже может быть экономичным, но при условии, что в нем исправны по крайней мере основные агрегаты. В первую очередь обратите внимание на следующее:

Топливная система двигателя. Что у дизеля, что у бензинового мотора форсунки должны быть чистыми и со штатно работающим запорным клапаном. Иначе горючее будет распыляться неправильно, поэтому его сгорание будет неэффективным. Загрязненные распылители можно промыть, дизельные форсунки часто подвергаются ремонту, а бензиновые не так дороги и их просто заменяют новыми. Попутно следует проверить, обеспечивает ли топливный насос надлежащее давление в магистрали или рейке;

Система зажигания бензинового двигателя. Катушки, свечи с проводами и наконечниками — все это довольно капризные элементы, которые нередко становятся причиной перерасхода и банальных сбоев в работе. Свечи в принципе можно почистить, остальные упомянутые компоненты заменяют;

Тормоза. Колесные тормозные механизмы старше 3−5 лет из-за коррозии и износа могут «не отпускать» колодки, и одно или несколько колес всегда остаются частично притормозившимися. Помимо дополнительных затрат мощности это приводит к порче дисков и колодок, а в худшем случае может «вскипятить» рабочую жидкость и привести к отказу тормозов;

Датчики. Нечасто, но очень коварная причина высокого аппетита двигателя. Бывает, что из-за проблем с каким-то мелким элементом топливной системы или зажигания электроника переводит двигатель в усредненный режим работы — для того, чтобы водитель мог хоть как-то доехать до места ремонта. Но по тем или иным причинам проблема может остаться незамеченной и эксплуатация будет продолжаться вплоть до так называемой компьютерной диагностики двигателя.

Все упомянутые технические вопросы вполне разрешимы за один визит на СТО. Правда, следует отметить, что при критическом износе агрегата привести его в порядок бывает либо невозможно, либо нерентабельно, и здесь для владельца важно вовремя понять это и определиться с последующей стратегией.

Уместно также напомнить, что исправные и отлаженные системы и узлы автомобиля — залог того, что машина в целом будет служить дольше и не будет донимать неожиданными отказами в пути.

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