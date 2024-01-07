ТОП-5 признаков, что ваши аккаунты взломали: как узнать и победить хакеров своими силами — Finance.ua

ТОП-5 признаков, что ваши аккаунты взломали: как узнать и победить хакеров своими силами Сегодня 16:07 — Финтех и Карты

ТОП-5 признаков, что ваши аккаунты взломали: как узнать и победить хакеров своими силами

Подозрительные списания со счетов, странный контент в соцсетях и активность в аккаунтах — повод забеспокоиться и срочно принять меры.

Киберпреступники могут получить доступ к вашей личной информации. «Хакер в белой шляпе» Эш Шатрие из компании F-Secure рекомендует пользователям предпринять несколько простых шагов, чтобы проверить, так ли это, пишет NY Post.

Если вы заметили какую-либо подозрительную активность в вашем аккаунте, следует связаться со службой кибербезопасности сервиса, сбросить пароль и придумать более надежный.

«В некоторых случаях ваше устройство (например, ПК) может быть заражено вредоносным ПО, похищающим информацию, и в этом случае важно запустить антивирусное сканирование компьютера», — говорит эксперт по кибербезопасности.

По словам Шатрие, при любом подозрении на взлом или просто для проверки безопасности информации следует обратить внимание на следующее: если в ленте соцсетей появляется несвойственный вашим вкусам контент, значит, кто-то другой пользовался учетной записью, и алгоритмы выдают контент на другие темы, тексты на иностранных языках, которыми вы не владеете и т. д.

«Алгоритмы социальных сетей адаптируются к вашим предпочтениям, и неожиданные изменения могут означать несанкционированное управление аккаунтом», — добавил он.

Мелкие транзакции тоже могут стать тревожным звоночком. Сверяйте информацию из выписки со счета с товарами, которые вы реально приобрели. Если будут расхождения, то, вероятнее всего, кто-то посторонний пользовался вашими деньгами.

«Регулярно проверяйте выписки по банковским счетам или кредитным картам на предмет несанкционированных транзакций. Хакеры могут инициировать небольшие транзакции как проверку, прежде чем украсть все ваши сбережения», — пояснил хакер.

Он призвал быть бдительными и, даже если суммы кажутся вам незначительными, все равно сообщайте в свой банк о любых подозрительных транзакциях. Свяжитесь с оператором и немедленно заблокируйте карту.

Если вы видите сообщения электронной почты или другие сообщения в своих аккаунтах, но не получаете обычных уведомлений, это может означать, что эти уведомления отправляются куда-то еще. Это может быть признаком того, что хакеры перенаправляют или скрывают электронные письма из вашего почтового ящика. В таком случае следует проверить настройки папки «Входящие» и убедиться, прописаны ли там адреса, по которым перенаправляются письма, и знаете ли вы их.

«Регулярно проверяйте журналы активности, предоставляемые службами, для отслеживания временных меток входа и IP-адресов, — рекомендует специалист. — Например, Gmail сигнализирует об активности из несвойственных локаций с помощью желтого баннера внизу».

Если ваш аккаунт был заблокирован, и вы не знаете почему, и не получали уведомлений от соответствующих сервисов, причиной может быть взлом. Немедленно свяжитесь с поставщиками услуг для расследования и решения проблемы.

«Проверьте свои активные сеансы и список устройств для входа в систему, и если что-нибудь покажется подозрительным, отзовите доступ, измените пароль и убедитесь, что многофакторная аутентификация настроена и работает правильно», — резюмировал Эш Шатрие.

Фокус По материалам:

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