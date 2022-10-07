ТОП-5 ожиданий бизнеса от нового главы Нацбанка — Finance.ua

ТОП-5 ожиданий бизнеса от нового главы Нацбанка Сегодня 17:01

7 октября Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Андрея Пышного главой Национального банка Украины. Украинский бизнес отреагировал на это событие.

«Это действительно очень ответственная задача и большой вызов, возглавлять такую структуру — особенно в такое непростое для страны время. Надеемся, что макроэкономическая и финансовая ситуация сохранятся стабильными в стране, инфляция будет управляемой, а курсовая политика — прогнозируемой. В то же время со своей стороны сообщество рассчитывает на регулярный диалог с новым главой НБУ», — подчеркнула исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, Анна Деревянко.

5 первоочередных шагов, которых ожидает бизнес от нового главы НБУ. Так, Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала

Во-первых , сохранение институциональной независимости НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых в финансовом секторе реформ.

, сохранение институциональной независимости НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых в финансовом секторе реформ. Во-вторых , для обеспечения восстановления и развития украинской экономики — сохранение макроэкономической стабильности, продолжение последовательной монетарной политики. Так, ситуация с военной агрессией рф и коронавирусом продемонстрировала, что финансовая и банковская система, в частности, хорошо подготовлены. А прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор — важная составляющая экономического роста страны.



, для обеспечения восстановления и развития украинской экономики — сохранение макроэкономической стабильности, продолжение последовательной монетарной политики. Так, ситуация с военной агрессией рф и коронавирусом продемонстрировала, что финансовая и банковская система, в частности, хорошо подготовлены. А прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор — важная составляющая экономического роста страны. В-третьих , постепенная сбалансированная валютная либерализация, сохранение устойчивой позиции в сообществе европейских центробанков, достигнутых предыдущей командой.



, постепенная сбалансированная валютная либерализация, сохранение устойчивой позиции в сообществе европейских центробанков, достигнутых предыдущей командой. В-четвертых , продолжение европейской интеграции, в частности, гармонизация с европейской финансовой банковской системой.



, продолжение европейской интеграции, в частности, гармонизация с европейской финансовой банковской системой. В-пятых, продолжение открытого диалога и учет потребностей бизнеса при обновлении регуляторных и законодательных норм.



«В то же время бизнес-сообщество благодарит Кирилла Шевченко за последовательную и предсказуемую монетарную политику, открытый диалог с бизнесом, особенно в тяжелое военное время. Благодаря взвешенной и дальновидной рабочей стратегии, НБУ удалось обеспечить условия для удержания макроэкономической стабильности», — говорится в сообщении ЕБА.

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Там отмечают, что с самого начала полномасштабной войны, несмотря на тяжелые вызовы, связанные с потерей территорий и ВВП, миграционным и трудовым кризисами, логистическими проблемами, украинская банковская система стабильно работает, уровень международных резервов Украины дает возможность поддерживать экономику, а уровень инфляции не катастрофичен даже после семи месяцев военного положения на всей территории Украины. Вместе с этим под председательством Кирилла Шевченко НБУ своевременно выполнял условия МВФ.

Отдельно отмечают тот факт, что, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, Нацбанк не замедлил работу по ключевым направлениям реформ. Так, обновлено и упорядочено законодательство, регулирующее деятельность небанковских финансовых учреждений, стандарты работы платежного рынка постоянно приближаются к общеевропейским, благодаря имплементации норм и директив ЕС, а банковская система работает прозрачно и эффективно.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 7 октября назначила бывшего главу Ощадбанка Андрея Пышного новым главой Национального банка;

напомним, Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать»;



Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины;



тогда же Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины.



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