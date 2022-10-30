ТОП-5 новых китайских легковушек, которые покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 новых китайских легковушек, которые покупают украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
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За первые три квартала 2022 года в Украине было зарегистрировано около 3,1 тыс. новых легковых авто, импортированных из Китая.
Об этом пишет «Укравтопром».
Таким образом, доля авто из КНР охватила 11% украинского рынка новых легковых автомобилей. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил всего 6%.
Первое место занимает Сhery Tiggo 4, на втором — Haval H6, третье место занял Chery Tiggo 2 Pro.
ТОП-5 новых китайских легковушек, которые покупают украинцы (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Регионы Украины, в которых покупают больше всего новых авто. За три квартала 2022 года в Украине было реализовано 27,8 тыс. новых легковых автомобилей. Наибольший спрос на новые машины за этот период наблюдался на рынке столицы. С января по сентябрь киевляне приобрели и зарегистрировали около 8,5 тыс. новых автомобилей.
  • На втором месте Днепропетровщина, где было реализовано 2,3 тыс. новых автомобилей. Третий результат продемонстрировала Киевская область, парк которой пополнили 2,1 тыс. новых авто.
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По материалам:
Finance.ua
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