Топ-5 надежных новых автомобилей (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-5 надежных новых автомобилей (инфографика)

Технологии&Авто
26
Эксперты Consumer Reports опубликовали итоги очередного ежегодного опроса автомобилистов о надежности их автомобилей. В результате был составлен рейтинг самых надежных новых автомобилей на рынке.
Ежегодно издание Consumer Reports опрашивает своих автовладельцев, какие проблемы у них были со их авто за предыдущие 12 месяцев. В этот раз эксперты собрали данные о более чем 300 тыс. авто 2000-2022 модельного года (с несколькими представленными моделями 2023 года), которые касаются 17 проблемных вопросов, включая двигатель, трансмиссию, электронику и т.д.
Топ-5 надежных новых автомобилей (инфографика)
Что касается антирейтинга, то ненадежными эксперты назвали Lincoln Aviator, Hyundai Kona Electric, а также гибридную версию пикапа Ford F-150.

Справка Finance.ua:

  • украинцы могут ездить на авто с украинскими номерами на территории Европейского союза в течение полугода, если они не просят временного убежища;
  • если беженцы получают временную защиту в ЕС, им разрешается ездить на автомобиле на украинской регистрации в течение всего срока действия статуса временной защиты. Но когда этот период завершится, авто нужно либо растаможить, либо продать.
Кстати, на Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.