Топ-5 надежных новых автомобилей (инфографика) — Finance.ua

Топ-5 надежных новых автомобилей (инфографика) Сегодня 22:02 — Технологии&Авто

Эксперты Consumer Reports опубликовали итоги очередного ежегодного опроса автомобилистов о надежности их автомобилей. В результате был составлен рейтинг самых надежных новых автомобилей на рынке.

Ежегодно издание Consumer Reports опрашивает своих автовладельцев, какие проблемы у них были со их авто за предыдущие 12 месяцев. В этот раз эксперты собрали данные о более чем 300 тыс. авто 2000-2022 модельного года (с несколькими представленными моделями 2023 года), которые касаются 17 проблемных вопросов, включая двигатель, трансмиссию, электронику и т.д.

Что касается антирейтинга, то ненадежными эксперты назвали Lincoln Aviator, Hyundai Kona Electric, а также гибридную версию пикапа Ford F-150.

Справка Finance.ua:

украинцы могут ездить на авто с украинскими номерами на территории Европейского союза в течение полугода, если они не просят временного убежища;

если беженцы получают временную защиту в ЕС, им разрешается ездить на автомобиле на украинской регистрации в течение всего срока действия статуса временной защиты. Но когда этот период завершится, авто нужно либо растаможить, либо продать.

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MMR По материалам:

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