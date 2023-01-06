Топ-5 миллиардеров, которые потеряли больше всего денег из-за криптокраха 2022 года — Finance.ua

Топ-5 миллиардеров, которые потеряли больше всего денег из-за криптокраха 2022 года Сегодня 20:10 — Криптовалюта

Топ-5 миллиардеров, которые потеряли больше всего денег из-за криптокраха 2022 года

После триллионного крипторынка 2022 стал финансово сложным годом для криптовалютных миллиардеров. Пострадавшие инвесторы подали многочисленные судебные иски, требуя возмещения ущерба.

Знаменитые криптомильярдеры вместе понесли общий ущерб в размере 112,7 миллиарда долларов всего за один год.

Statista определила пять самых известных имен в секторе криптовалют вместе с их общими чистыми убытками, согласно выводам Statista по состоянию на 1 декабря 2022 года.

5 миллиардеров, которые потеряли больше всего денег из-за краха крипторынка в 2022:

основатель и генеральный директор Binance Чанпен Чжао (CZ) стал криптомильярдером, понесшим наибольшие чистые убытки после криптокризиса 2022 года, а чистый капитал упал на 82 миллиарда долларов.

следующую ступеньку после Чжао занял основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бенкман-Фрид, который, как сообщается, потерял 23 миллиарда долларов всего за три недели до своего ареста по обвинению в сговоре и мошенничестве в конце 2022 года;

далее расположился генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг с убытком в $4,7 млрд.

четвертое место удерживает соучредитель FTX Гэри Ван с результатом $1,7 млрд;

замыкает пятерку основатель компании Ripple Крис Ларсен. За 2022 год предприниматель потерял около $1,3 млрд.

Важно отметить, что та же пятерка криптолидеров, которые потеряли больше всего денег в 2022 году, входили в пятерку самых богатых людей в криптовалюте до обвала рынка.

Интересно, что с нынешним состоянием в 14,6 миллиарда долларов Чжао является самым богатым человеком в индустрии криптовалют. В прошлом году сообщалось, что его состояние составляло 96,5 миллиарда долларов.

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