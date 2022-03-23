Топ-5 горячих вакансий в городах Украины — Finance.ua

Топ-5 горячих вакансий в городах Украины

Сегодня 17:40 — Личные финансы

Сейчас для многих украинцев необходимость зарабатывать — одна из приоритетных. Также бесперебойная работа предприятий очень важна для экономики страны. Поэтому work.ua подготовил подборку горячих вакансий в разных городах.

Киев

Продавцы-консультанты

Вакансия продавца-консультанта появилась в магазине сети «Эко-Лавка» в Киеве. В этой должности нужно будет заниматься приемом и выкладкой товара, отпускать продукты покупателям. При необходимости работодатель проведет обучение и сопровождение новичка. Зарплату будут выдавать после каждой смены.

Продавцов-консультантов зоотоваров ищут для работы в киевских магазинах по адресам: Героев Сталинграда, 6 и Антоновича, 50 (МегаМаркет). На работе нужно будет заниматься обслуживанием покупателей фирменных магазинов «ЭлитЗоо», а также ухаживать за животными — рыбками, грызунами, птицами и мелкими рептилиями.

Провизоры, фармацевты, медицинские консультанты

Большой набор провизоров, фармацевтов, медицинских консультантов сейчас проводит сеть аптек «Белая ромашка». Для трудоустройства требуется профильное образование и пакет документов (подробнее в вакансиях). Специалисты нужны в разных районах столицы — ищите наиболее подходящую именно вам.

Львов и область

Инспектор отдела кадров

Складской комплекс сети магазинов «EVA» приглашает на работу инспектора из отдела кадров с высшим образованием и опытом. Обязанности: кадровое администрирование, ведение личных дел и реестра трудовых книжек, всей кадровой документации, работа с базой 1С.8 и т.д. Кроме того, работодатель обещает бесплатный довоз на работу.

Старший кассир отделения банка

Райффайзен Банку нужен старший кассир отделения банка во Львове. Ищут человека с опытом работы от 1 года и свободным владением государственным языком.

Специалист будет проводить кассовые операции с наличными денежными средствами и ценностями: платежи, валютообменные операции, денежные переводы, погашение кредитов и прочее. Также он будет привлечен в проектах роста бизнеса, в процессе открытия/закрытия операционного дня.

Среди дополнительных преимуществ работодатель называет корпоративное обучение, участие в мероприятиях и инициативах компании, медицинское страхование, 28 дней оплачиваемого отпуска.

Водитель погрузчика, грузчик, аккумуляторщик

Компании «Логистик Юнион» для работы в селе Мурованое Львовской области требуются:

Водитель погрузчика. Требуются: опыт работы на погрузчике-штабелере от 6 месяцев, наличие удостоверения государственного образца на погрузчик. Работодатель обещает: высокую, своевременную оплату, премии, полный соцпакет, посменный график работы, доставку на и с работы служебным транспортом, бесплатные обеды.

Грузчик. Надо будет обматывать поддоны с готовой продукцией стретчем и поддерживать рабочую зону в порядке. Среди преимуществ работы, кроме обедов и возможности добираться на работу служебным транспортом — выплата зарплаты 2 раза в месяц, премии, дополнительная доплата за стаж.

Аккумуляторщик для обнаружения, предупреждения неисправностей аккумуляторов и батарей, ремонта у зарядных агрегатов, поддержания порядка в помещении зарядно-аккумуляторного. Преимущества работы — конкурентная зарплата с выплатой дважды в месяц+премии, посменный график работы, возможность подвоза на работу корпоративным транспортом и другое.

Днепр и область

Бухгалтер по заработной плате

Мясоперерабатывающая фабрика «Алан» ищет в Днепре бухгалтера по заработной плате . Специалист с высшим экономическим образованием и соответствующим опытом работы и компьютерными навыками будет:

начислять зарплаты сотрудникам;

вести табели, начисление налогов по зарплате;

заниматься нормированием по выработке и т.п.

Среди «плюшек» работы — график понедельник-пятница, с 8:00 до 16:00; бесплатные питание и трансфер к месту работы; ежемесячный бонус в виде колбасных изделий; достойная оплата труда; возможность карьерного роста.

Продавец

Сеть «Аврора» разместила на Work.ua вакансию продавца в Ингульце — районе города Кривой Рог. Чтобы претендовать на работу, нужно умело работать на ПК, иметь опыт работы в торговле. Выкладывать товары, проводить их продажу, консультировать покупателей, следить за порядком в магазине и сохранением материальных ценностей.

Водитель погрузчика, ричтрака

Уже знакомой нам компании «Логистик Юнион» водитель погрузчика, ричтрака (штабелера) нужен и в Днепре. Требования такие же, как и во Львовской области, — опыт работы от полугода, удостоверение водителя погрузчика. Обязанности — перемещать поддоны внутри состава на штабелере, проводить первичный технический осмотр штабелера, менять аккумуляторную батарею.

Работодатель обещает конкурентную оплату дважды в месяц (оклад + премии), дополнительную доплату за стаж. А также питание по специальным ценам для сотрудников, возможность бесплатной доставки транспортом компании.

Место работы находится в районе «Золотых ключей», напротив МЕТРО (Левый берег).

Хмельницкий и Луцк

Швеи

Решили объединить два города в одном подзаголовке, потому что в оба нужны швеи.

В Хмельницком ищут швею , которую обещают обеспечить работой на весь следующий год. Указывают зарплату 10 000-20 000 грн, будут выплачивать дважды в месяц. Также при необходимости работодатель поможет овладеть профессией, обеспечит жильем.

В Луцке компания Vadrus ищет швей кожаной обуви . Специалисты будут заниматься пошивом верха обуви. В вакансии указана зарплата 16 000 грн, но она зависит от выработки.

Полтавская область

Машинист тепловоза

У агропромышленного холдинга «Астарта-Киев» есть горячая вакансия машиниста т епловоза для соискателей с соответствующим образованием и опытом. Работать нужно будет в городе Глобино, иногородних специалистов работодатель обеспечит жильем. Также компания обещает питание и довоз работников на работу/с работы.

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