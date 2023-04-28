Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году — Finance.ua
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Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году

Казна и Политика
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Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году
Топ 5 финансовых доноров для Украины в 2023 году
С начала войны западные союзники и партнеры пытаются помочь Украине военной техникой, однако для выживания страны также важна финансовая поддержка.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил о пяти странах, которые оказали больше всего финансовой помощи Украине в 2023 году.
По состоянию на конец апреля рейтинг возглавляет Европейский Союз, предоставивший 6,5 млрд долларов финансовой помощи для Украины.
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На втором месте расположились Соединенные Штаты — 3,5 млрд долларов.
Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд — 2,7 млрд. долларов.
Канада предоставила Украине 1,7 млрд долларов, а Великобритания — 498 млрд долларов.
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В целом международная финансовая поддержка для Украины уже превысила отметку в 15 млрд долларов.
Пока известно, что Евросоюз планирует в течение года выделить Украине общую сумму в размере 18 млрд евро, каждый месяц по 1,5 млрд евро. США же заложили в свой бюджет экономическую и бюджетную помощь на сумму 13,37 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • Минфин США ранее заявлял, что средств от Европейского Союза, США и других международных доноров достаточно для обеспечения потребностей Украины до конца года;
  • 25 апреля Европейский Союз предоставил Украине сегодня еще 1,5 млрд евро из пакета макрофинансовой помощи;
  • Украина рассчитывает получить до конца года более 40 миллиардов долларов финансовой помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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