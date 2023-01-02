ТОП-4 условия кредита, которые вы должны знать перед оформлением потребительского кредита — Finance.ua
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ТОП-4 условия кредита, которые вы должны знать перед оформлением потребительского кредита

Кредит&Депозит
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Названы ТОП-4 условия кредита, которые вы должны знать перед оформлением потребительского кредита. Об этом пишет НБУ.
В общую стоимость кредита входит:
  • номинальная годовая процентная ставка;
  • комиссии кредитодателя (например, связанные с предоставлением, обслуживанием и возвратом кредита, в том числе расчетно-кассовое обслуживание, юридическое оформление сделки и т.п.);
  • дополнительные платежи (например, за услуги кредитного посредника, обязательные страховые и налоговые платежи, сборы на обязательное государственное пенсионное страхование, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов, других лиц и т.п.).
Информация о реальной стоимости кредита есть:
  • в существенных условиях кредита, которые банки и финансовые компании публикуют на своих сайтах;
  • в паспорте кредита, который можно запросить у менеджера финансового учреждения.
Паспорт кредита — это документ, содержащий основные условия кредита, информацию о реальной процентной ставке, порядке возврата кредита, дополнительных комиссиях и платежах.
Паспорт кредита и существенные условия кредита финансовые учреждения делают по одному формату, чтобы было удобно сравнить предложения разных банков и финансовых компаний.
Какой тип погашения кредита (классический или аннуитетный)?
  • Классическая схема погашения долга предполагает начисление процентов на остаток тела кредита. Поэтому в начале срока погашения кредита размеры платежей выше, но постепенно уменьшаются с каждым новым периодом.
  • Аннуитетная схема предполагает погашение кредита равными частями на протяжении всего срока погашения кредита. Особенность таких уплат в том, что в начале финансовое учреждение закладывает в них в основном проценты за пользование кредитом и только ближе к концу срока — тело кредита. Поэтому в случае досрочного погашения кредита клиент финансового учреждения должен выплатить большую часть тела, поскольку проценты заранее уже были погашены.
Включены ли в кредитный договор дополнительные услуги?
Финансовое учреждение может включить в потребительский кредит еще и дополнительные услуги. Такой услугой может быть, например, страхование жизни.
Вы вправе отказаться от дополнительных услуг при оформлении потребительского кредита.
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Какие условия досрочного погашения?
Обратите внимание на формулировку в кредитном договоре условий досрочного погашения кредита. Финансовое учреждение может прописать штрафы или комиссии в случае досрочного погашения.
Всегда читайте кредитный договор, а затем подписывайте.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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По материалам:
Finance.ua
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