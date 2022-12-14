ТОП-3 ошибки, которые увеличивают расход топлива в вашем авто — Finance.ua

ТОП-3 ошибки, которые увеличивают расход топлива в вашем авто Сегодня 02:15 — Технологии&Авто

Цены на бензин становятся все выше каждый день. Но пересаживаться на автобусы тоже не вариант, ведь и проезд дорожает. А в некоторых случаях автобусы не выход, особенно зимой, и в отдаленных поселках. Поэтому вопрос экономии стоит перед автомобилистами постоянно, пишет u-news.com.ua.

Стиль вождения

Самая распространенная ошибка автомобилистов в том, что чем быстрее доедешь, тем меньше топлива потратишь. Но здесь все же действует поговорка «тише едешь — дальше будешь». Но не столько тише, сколько аккуратнее. Резкие старты и резкие торможения, слишком быстрая езда нагружают все детали автомобиля и влияют на расход бензина.

Поэтому самый оптимальный вариант — обычное, среднее движение, медленное торможение, без резких движений. Также к стилю управления можно отнести и среднюю скорость.

Если говорить о городе, лучше двигаться только по 40-60 км/ч. Если мы уезжаем на трассу, то лучше выбирать 90 км/ч. Но на самом деле многое зависит и от автомобиля. Некоторые марки при скорости 90 сжигают горючего больше, другие при 100 меньше.

Неправильный маршрут

В основном автомобилисты, хорошо знающие свою местность, двигаются по привычным направлениям много лет. Но время меняется, строятся новые дороги, и светофоров и пробок становится больше. И мало кто задумывается над тем, чтобы поехать по незнакомому маршруту.

Но действительно навигатор реально может сэкономить 1,5-2 литра в день даже для тех, кто просто проезжает по привычным местам. Вроде бы и расстояние меньше, но если вы стоите в пробке час и больше, особенно в зимнее время при включенной печке — никакого смысла здесь нет. Объездные маршруты могут стать выходом при экономии бензина.

Длительный прогрев

Большинство автолюбителей сходятся на том, что автомобиль в зимнее время необходимо прогревать, пока не исчезнет специальный значок или не поднимется уровень. И хорошо, если на это уходит 3-5 минут. Но многие заводят транспортное средство 15-20 минут, прогревая его полностью, включая печку, обогрев сидений. А это снова 1-2 литра бензина. Поэтому необходимо ознакомиться с правилами эксплуатации конкретного автомобиля, аккумулятора, двигателя, необходимостью их прогрева в течение определенного времени. Ведь для кого-то достаточно 3 минут, а кто-то должен греться минут 10.

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