Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами — Finance.ua

Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами
Meta и Alphabet, материнская компания Google, имели самые большие зарплаты в 2022 году, несмотря на массовые увольнения работников.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
Средняя зарплата работников компаний
Meta заняла второе место среди публичных компаний с медианной зарплатой сотрудников почти в $300 тыс., в то время как Alphabet на третьем месте с медианой в $280 тыс. Размер зарплат в Google ранее выводил компанию на первое место.
Первое место в рейтинге заняла Vici Properties, являющаяся инвестиционным фондом в недвижимость и владеющая множеством казино. Средняя зарплата 22 сотрудников компании составляет $415 тыс.
Зарплата СЕО компаний
Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи в 2022 году получил самую высокую зарплату в размере $226 млн, что в 808 раз больше, чем средняя зарплата в компании.
Марк Цукерберг, СЕО Meta, получил $28 млн дохода, что в 91 раз больше средней зарплаты.
Гендиректор Vici Properties Эдвард Питоняк получил почти $11,6 млн, что в 28 раз больше средней зарплаты в самой высокооплачиваемой компании.
Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!
Поделиться новостью