Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами — Finance.ua

Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами Сегодня 06:50 — Фондовый рынок

Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами

Meta и Alphabet, материнская компания Google, имели самые большие зарплаты в 2022 году, несмотря на массовые увольнения работников.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Средняя зарплата работников компаний

Meta заняла второе место среди публичных компаний с медианной зарплатой сотрудников почти в $300 тыс., в то время как Alphabet на третьем месте с медианой в $280 тыс. Размер зарплат в Google ранее выводил компанию на первое место.

Первое место в рейтинге заняла Vici Properties, являющаяся инвестиционным фондом в недвижимость и владеющая множеством казино. Средняя зарплата 22 сотрудников компании составляет $415 тыс.

Зарплата СЕО компаний

Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи в 2022 году получил самую высокую зарплату в размере $226 млн, что в 808 раз больше, чем средняя зарплата в компании.

Марк Цукерберг, СЕО Meta, получил $28 млн дохода, что в 91 раз больше средней зарплаты.

Гендиректор Vici Properties Эдвард Питоняк получил почти $11,6 млн, что в 28 раз больше средней зарплаты в самой высокооплачиваемой компании.

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