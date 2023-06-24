Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами

Фондовый рынок
26
Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами
Топ-3 мировых компании с самыми высокими зарплатами
Meta и Alphabet, материнская компания Google, имели самые большие зарплаты в 2022 году, несмотря на массовые увольнения работников.
Об этом сообщает Wall Street Journal.

Средняя зарплата работников компаний

Meta заняла второе место среди публичных компаний с медианной зарплатой сотрудников почти в $300 тыс., в то время как Alphabet на третьем месте с медианой в $280 тыс. Размер зарплат в Google ранее выводил компанию на первое место.
Первое место в рейтинге заняла Vici Properties, являющаяся инвестиционным фондом в недвижимость и владеющая множеством казино. Средняя зарплата 22 сотрудников компании составляет $415 тыс.

Зарплата СЕО компаний

Гендиректор Alphabet Сундар Пичаи в 2022 году получил самую высокую зарплату в размере $226 млн, что в 808 раз больше, чем средняя зарплата в компании.
Марк Цукерберг, СЕО Meta, получил $28 млн дохода, что в 91 раз больше средней зарплаты.
Гендиректор Vici Properties Эдвард Питоняк получил почти $11,6 млн, что в 28 раз больше средней зарплаты в самой высокооплачиваемой компании.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь!

По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.