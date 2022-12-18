ТОП-3 изменения на рынке недвижимости в 2023 году — Finance.ua

ТОП-3 изменения на рынке недвижимости в 2023 году Сегодня 16:03 — Недвижимость

ТОП-3 изменения на рынке недвижимости в 2023 году

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину рынок недвижимости претерпел немалые изменения, которые также продолжатся и в 2023 году. Сейчас спрогнозировать ситуацию на следующий год очень сложно. Ведь все будет зависеть от определенных побед на фронте и того, как будет развиваться ситуация.

Эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала о том, что будет с рынком недвижимости в 2023 году.

"Если мы берем за основу тот факт, что у Украины есть определенные достижения на фронте или побеждает в войне, то нас будет ждать постепенное восстановление покупательной способности.

Говорить о том, что мы выйдем на объемы 2021 года — рано. Следует понимать, что из-за увеличения курса доллара будет удорожание материалов. Также важен второй фактор — падение доходов украинцев. Поэтому говорить о тех объемах, которые были в 2021 году, не стоит. Но учитывая даже все эти факторы, восстановление на следующий год прогнозируется где-то в пределах 30-40%", — говорит эксперт.

Удорожание себестоимости

Оно будет на следующий год не менее 45% в годовом исчислении. Это средневзвешенное по рынку. А вот отдельные категории, например бетон, керамоблок, основные материалы, которые используют для наружных стен, а также топливные материалы на технику, то они будут дорожать в пределах от 50 до 70%, учитывая:

гиперинфляцию — курсовые колебания;

потерю производственных мощностей, а также новые логистические цепочки из-за войны;

нехватку квалифицированных работников.

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Пока очень не хватает хороших электриков, монолитчиков, крановщиков. Значительный дефицит рабочей силы на рынке. Такая нехватка связана с войной, ведь большинство людей пошли защищать Украину, — добавляет Виктория Берещак.

Все вышеперечисленные критерии влияют на то, что себестоимость не будет уменьшаться, а потому и цена за квадратный метр будет только расти.

Компании не выдерживают современных реалий

В Украине однозначно будет переформатирование рынка недвижимости, утверждает эксперт. Это значит, что определенные компании просто уйдут, потому что не выдерживают современные реалии. А вот новые компании, уже наращивающие свои темпы и выполняющие все обязательства, будут в выигрышном положении.

Предпочтения людей меняются

Внимание людей будет приковано в 2023 году к нескольким форматам недвижимости. Прежде всего, это будут полифункциональные комплексы, где будет все необходимое для жизни. На территории будет находиться разнообразный микс инфраструктуры:

коммерческой;

бытовой;

социальной;

спортивной;

рекреационный.

Второй комплекс — загородные экокластеры с рекреационным потенциалом и многофункциональной инфраструктурой. Это будет за городом, комфортно, безопасно, где все необходимое под рукой.

«То есть с территории взят весь максимум, ведь там будет вся необходимая инфраструктура. Однако какие-то „функции“ также может покрывать и инфраструктура района. Но до нее человек может дойти пешком», — говорит Виктория Берещак.

Все вышеперечисленные критерии являются основными, которые точно будут продолжаться в 2023 году. А вот остальные изменения на рынке недвижимости будут зависеть только от успехов Украины на фронте.

Pro Гроші По материалам:

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