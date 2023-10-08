Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине — Finance.ua

Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине Сегодня 19:04 — Личные финансы

Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине

В сентябре украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 3,3% меньше, чем в августе 2023 года, однако на 65,7% больше, чем в сентябре-2022. Таким образом, среднемесячные показатели регистраций новых авто составляют около 60% от объемов, которые были в Украине до 24 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

В целом с января по сентябрь 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 45,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 59,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Таблица: eauto.org.ua

Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 113 шт.) и Киевской области (756 шт.) — вместе это почти половина (49,2%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в сентябре. Также их активно регистрировали в Днепропетровской (472 шт.), Одесской (369 шт.) и Львовской (345 шт.) областях.

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Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Херсонской (4 шт.), Луганской (9 шт.), Донецкой (18 шт.), Черновицкой (46 шт.) и Черниговской (51 шт.) областях.

Самые популярные новые импортные легковушки

Чаще всего в сентябре, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (932 шт., 16%). Второе место занял бренд Volkswagen (671 шт., 11,5%).

На одну позицию поднялся бренд BMW (496 шт., 8,5%), заняв таким образом третье место. Добавила одну строчку также Skoda (456 шт., 7,8%). Замыкает первую пятерку Renault (377 шт., 6,5%).

Впервые лидером продаж новых авто стал электромобиль: Volkswagen ID.4, которых оказалось 342 шт. Однако все они — это не официальная европейская версия этой модели, а китайская, производимая в Фошане (завод FAW-Volkswagen) под названием ID.4 Crozz и Аньтини (завод SAIC Volkswagen, под названием ID.4 X). То есть, первенство на украинском рынке занимает китайский электромобиль, ввезенный с помощью так называемого «серого» импорта, то есть неофициальными дилерами соответствующего бренда.

Второе место, как и в прошлом месяце, занимает Toyota RAV-4 (326 шт.). На третью строчку опустился Renault Duster (248 шт.). Четвертую строчку заняла Mazda CX-5 (161 шт.), а пятую — Hyundai Tucson (150 шт.).

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При этом на рынке сохраняется тенденция по кроссоверам: их в топ-20 по-прежнему большинство — 15 гражданских и один полицейский.

Volkswagen ID.4 — 342 шт. Toyota RAV-4 — 326 шт. Renault Duster — 248 шт. Mazda CX-5 — 161 шт. Hyundai Tucson — 150 шт. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт. BMW X5 — 145 шт. Renault Duster (полицейский) — 144 шт. Skoda Octavia — 136 шт. Toyota Corolla — 130 шт. Suzuki Vitara — 124 шт. Toyota Camry — 112 шт. KIA Sportage — 99 шт. Skoda Karoq — 91 шт. Skoda Kodiaq — 88 шт. Renault Express — 88 шт. Volkswagen Touareg — 85 шт. BMW X6 — 79 шт. Audi Q8 — 76 шт. Toyota Yaris Cross — 75 шт.

Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в сентябре, самым популярным оказались полицейские Renault Duster (142 шт.), а также Skoda Kodiaq (84 шт.) и Skoda Kodiaq (91 шт.), производимые на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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