Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине — Finance.ua
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Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине

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Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине
Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине
В сентябре украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 3,3% меньше, чем в августе 2023 года, однако на 65,7% больше, чем в сентябре-2022. Таким образом, среднемесячные показатели регистраций новых авто составляют около 60% от объемов, которые были в Украине до 24 февраля 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
В целом с января по сентябрь 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 45,7 тысяч новых легковых автомобилей, что на 59,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Таблица: eauto.org.ua
Таблица: eauto.org.ua
Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 113 шт.) и Киевской области (756 шт.) — вместе это почти половина (49,2%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в сентябре. Также их активно регистрировали в Днепропетровской (472 шт.), Одесской (369 шт.) и Львовской (345 шт.) областях.
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Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Херсонской (4 шт.), Луганской (9 шт.), Донецкой (18 шт.), Черновицкой (46 шт.) и Черниговской (51 шт.) областях.

Самые популярные новые импортные легковушки

Чаще всего в сентябре, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (932 шт., 16%). Второе место занял бренд Volkswagen (671 шт., 11,5%).
На одну позицию поднялся бренд BMW (496 шт., 8,5%), заняв таким образом третье место. Добавила одну строчку также Skoda (456 шт., 7,8%). Замыкает первую пятерку Renault (377 шт., 6,5%).
Топ-20 самых популярных новых авто в сентябре 2023 года в Украине
Впервые лидером продаж новых авто стал электромобиль: Volkswagen ID.4, которых оказалось 342 шт. Однако все они — это не официальная европейская версия этой модели, а китайская, производимая в Фошане (завод FAW-Volkswagen) под названием ID.4 Crozz и Аньтини (завод SAIC Volkswagen, под названием ID.4 X). То есть, первенство на украинском рынке занимает китайский электромобиль, ввезенный с помощью так называемого «серого» импорта, то есть неофициальными дилерами соответствующего бренда.
Второе место, как и в прошлом месяце, занимает Toyota RAV-4 (326 шт.). На третью строчку опустился Renault Duster (248 шт.). Четвертую строчку заняла Mazda CX-5 (161 шт.), а пятую — Hyundai Tucson (150 шт.).
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При этом на рынке сохраняется тенденция по кроссоверам: их в топ-20 по-прежнему большинство — 15 гражданских и один полицейский.
  1. Volkswagen ID.4 — 342 шт.
  2. Toyota RAV-4 — 326 шт.
  3. Renault Duster — 248 шт.
  4. Mazda CX-5 — 161 шт.
  5. Hyundai Tucson — 150 шт.
  6. Toyota Land Cruiser Prado — 146 шт.
  7. BMW X5 — 145 шт.
  8. Renault Duster (полицейский) — 144 шт.
  9. Skoda Octavia — 136 шт.
  10. Toyota Corolla — 130 шт.
  11. Suzuki Vitara — 124 шт.
  12. Toyota Camry — 112 шт.
  13. KIA Sportage — 99 шт.
  14. Skoda Karoq — 91 шт.
  15. Skoda Kodiaq — 88 шт.
  16. Renault Express — 88 шт.
  17. Volkswagen Touareg — 85 шт.
  18. BMW X6 — 79 шт.
  19. Audi Q8 — 76 шт.
  20. Toyota Yaris Cross — 75 шт.
Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в сентябре, самым популярным оказались полицейские Renault Duster (142 шт.), а также Skoda Kodiaq (84 шт.) и Skoda Kodiaq (91 шт.), производимые на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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