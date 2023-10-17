ТОП-20 самых популярных новых авто сентября в Украине — Finance.ua

ТОП-20 самых популярных новых авто сентября в Украине Сегодня 21:02 — Личные финансы

ТОП-20 самых популярных новых авто сентября в Украине

Сугубо символическое замедление продаж новых легковых автомобилей в салонах украинских дилеров (по итогам сентября они продали 5546 машин — на 77 меньше, чем в рекордном по всем статьям августе) ничуть не помешало рынку преподнести, возможно, самый большой сюрприз последних времен. Наверняка вы не удивитесь, но самой популярной новой легковушкой в ​​Украине в конце первого месяца осени оказался изготовленный в КНР электрический кроссовер Volkswagen ID.4. Об этом идет речь в обзоре рынка от auto.ria.

Другие источники утверждают, что лидером продаж все еще остается румынский Duster. И, в принципе, будут правы: база данных Главного Сервисного центра МВД содержит 407 записей о первой регистрации новых «Дастеров». Однако существенная часть этих кроссоверов получила отметку «Специальный», что свидетельствует об их принадлежности к переоборудованным транспортным средствам специального назначения (например, «патрулькам» Нацполиции и т. п. ), которые эксперты auto. ria к общей массе новых авто на рынке традиционно не относят: на кошельки рядовых граждан они не посягают, поэтому практического интереса для потребительского рынка не представляют.

Самые популярные модели в Украине по итогам продаж новых автомобилей в сентябре 2023 года (против августа)

1. Volkswagen ID.4: 337 новых авто (+66)

2. Toyota RAV4: 319 новых авто (+15)

3. Renault Duster: 248 новых авто (-94)

4. Mazda CX-5: 161 новых авто (+33)

5. Hyundai Tucson: 150 новых авто (+19)

6. Toyota Land Cruiser Prado: 144 новых авто (-6)

7. Skoda Octavia: 135 новых авто (+43)

8. Suzuki Vitara: 124 новых авто (+7)

9. BMW X5: 118 новых авто (+32)

10. Toyota Camry: 112 новых авто (-37)

На этот раз «Дастеры» без красно-синих «мигалок» на крыше остановились на третьей ступеньке рейтинга, потеряв против августа существенные 94 сделки. На первую же ступеньку, опередив заодно и традиционно популярную в Украине «Улитку», резко поднялся электрический Volkswagen, — пусть даже китайского производства.

Однако на этом сенсацию можно считать исчерпанной: о неожиданном наступлении «электричек» на украинский рынок новых авто пока речь не идет, ведь второй по популярности электромобиль сентября — Toyota bZ4x — не поднялся даже до двадцатки общего зачета.

11. Kia Sportage: 99 новых авто (-1)

12. Skoda Karoq: 91 новых авто (+29)

13. Skoda Kodiaq: 88 новых авто (-23)

13. Renault Express: 88 новых авто (+4)

14. Volkswagen Touareg: 85 новых авто (-58)

15. Mercedes-Benz GLE: 83 новых авто (-20)

16. Toyota Yaris Cross: 75 новых авто (-3)

17. BMW X7: 72 новых авто (+3)

17. Volkswagen Tiguan: 72 новых авто (+2)

18. Toyota Corolla Cross: 69 новых авто (-20)

18. Mitsubishi Outlander: 69 новых авто (+10)

19. Lexus NX: 65 новых авто (+8)

20. Nissan X-Trail: 64 новых авто (-12).

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