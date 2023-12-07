ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре — Finance.ua

ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре Сегодня 21:08 — Технологии&Авто

ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре

Уменьшение количества продаж электрокаров в конце ноября (против октября) составило всего 172 легковушки — примерно 3% от общего объема рынка новых авто. Конечно, частично на этот показатель повлиял искусственный дефицит определенных популярных моделей, однако в целом картина в основном вписывается в типичные предпочтения украинских автомобилистов.

Какие «электрички» выбирали украинцы в ноябре — рассказали эксперты auto.ria.

20 самых популярных моделей в Украине по итогам продаж новых авто в ноябре 2023 года (против октября)

1. Volkswagen ID.4: 295 новых авто (-59);

2. Toyota RAV4: 273 новых авто (-66);

3. Renault Duster: 248 новых авто (+2);

4. Nissan Qashqai: 207 новых авто (-11);

5. Toyota Land Cruiser Prado: 149 новых авто (+31);

6. Mazda CX-5: 138 новых авто (+13);

7. Skoda Kodiaq: 131 новое авто (-5);

8. Kia Sportage: 109 новых авто (+19);

9. Toyota Camry: 104 новых авто (-24);

10. Mercedes-Benz GLE: 104 новых авто (+12);

11. Citroen C-Elysee: 96 новых авто (+81);

11. Hyundai Tucson: 96 новых авто (-31);

12. Skoda Kamiq: 94 новых авто (+3);

13. Suzuki Vitara: 91 новое авто (-17);

13. Skoda Octavia: 91 новое авто (-17);

14. Suzuki S-Cross: 83 новых авто (+16);

15. Mitsubishi Outlander: 79 новых авто (+37);

16. Skoda Karoq: 77 новых авто (+17);

16. Renault Express: 77 новых авто (+6);

17. Land Rover Range Rover: 71 новое авто (+48);

18. Toyota bZ4x: 67 новых авто (+4);

19. Lexus RX: 65 новых авто (+9);

20. Nissan X-Trail: 57 новых авто (-1).

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