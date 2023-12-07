ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре

Технологии&Авто
80
ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре
ТОП-20 новых электрокаров, которые больше всего покупали в ноябре
Уменьшение количества продаж электрокаров в конце ноября (против октября) составило всего 172 легковушки — примерно 3% от общего объема рынка новых авто. Конечно, частично на этот показатель повлиял искусственный дефицит определенных популярных моделей, однако в целом картина в основном вписывается в типичные предпочтения украинских автомобилистов.
Какие «электрички» выбирали украинцы в ноябре — рассказали эксперты auto.ria.

20 самых популярных моделей в Украине по итогам продаж новых авто в ноябре 2023 года (против октября)

  • 1. Volkswagen ID.4: 295 новых авто (-59);
  • 2. Toyota RAV4: 273 новых авто (-66);
  • 3. Renault Duster: 248 новых авто (+2);
  • 4. Nissan Qashqai: 207 новых авто (-11);
  • 5. Toyota Land Cruiser Prado: 149 новых авто (+31);
  • 6. Mazda CX-5: 138 новых авто (+13);
  • 7. Skoda Kodiaq: 131 новое авто (-5);
  • 8. Kia Sportage: 109 новых авто (+19);
  • 9. Toyota Camry: 104 новых авто (-24);
  • 10. Mercedes-Benz GLE: 104 новых авто (+12);
Читайте также
  • 11. Citroen C-Elysee: 96 новых авто (+81);
  • 11. Hyundai Tucson: 96 новых авто (-31);
  • 12. Skoda Kamiq: 94 новых авто (+3);
  • 13. Suzuki Vitara: 91 новое авто (-17);
  • 13. Skoda Octavia: 91 новое авто (-17);
  • 14. Suzuki S-Cross: 83 новых авто (+16);
  • 15. Mitsubishi Outlander: 79 новых авто (+37);
  • 16. Skoda Karoq: 77 новых авто (+17);
  • 16. Renault Express: 77 новых авто (+6);
  • 17. Land Rover Range Rover: 71 новое авто (+48);
  • 18. Toyota bZ4x: 67 новых авто (+4);
  • 19. Lexus RX: 65 новых авто (+9);
  • 20. Nissan X-Trail: 57 новых авто (-1).
Кстати, владельцы авто теперь могут не беспокоиться, что не хватит бензина в дороге или пробьют колесо в поле, ведь Finance.ua запустил продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто на СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.