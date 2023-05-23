Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля

Личные финансы
51
Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
В апреле 2023 г., по информации из открытых данных ГСЦ МВД, было куплено 29,1 тыс. легковых машин с пробегом, оснащенных дизельными моторами (по сумме первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны). Это не намного меньше, чем месяцем ранее, когда было продано 30 тыс. таких машин. Следует отметить, что как количество, так и доля дизельных легковушек держится почти неизменной более полугода, чему способствует наличие дизтоплива на АЗС и стабилизация цен на него. А если учесть, что в ближайшие месяцы произошло заметное снижение цен на ДТ, когда за литр вполне реально заплатить 42−47 гривен, длительный стабильный интерес покупателей к авто такого типа довольно легко объяснить, пишет auto.ria.
Среди производителей в этом сегменте наибольшую популярность получил Volkswagen — автомобилей с эмблемой VW с дизельными моторами больше всего на нашем рынке. Также в тройку лидеров в этой группе попадают Renault и Mercedes-Benz.
Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
Аналитики назвали 10 отдельных моделей легковушек, оснащенных дизельными моторами, которые покупали, и, соответственно, продавали чаще всего в апреле 2023 года. В списке под фото каждой модели указано общее количество купленных и поданных на первую регистрацию машин с пробегом, а также с каким годом выпуска чаще всего покупали тот или иной автомобиль и среднюю цену для машин соответствующего возраста.

1. Volkswagen Passat

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 1823 шт.
  • Популярный г. в. — 2007
  • Средняя цена таких — $6900

2. Renault Megane

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 1442 шт.
  • Популярный г. в. — 2012
  • Средняя цена таких — $8000

3. Skoda Octavia

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 1307 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена таких — $8400

4. Volkswagen Golf

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 803 шт.
  • Популярный г. в. — 2011
  • Средняя цена таких — $8300

5. Renault Scenic

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 732 шт.
  • Популярный г. в. — 2010
  • Средняя цена таких — $7200

6. Volkswagen Transporter

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 651 шт.
  • Популярный г. в. — 2006
  • Средняя цена таких — $8300

7. Mercedes-Benz Vito

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 617 шт.
  • Популярный г. в. — 2005
  • Средняя цена таких — $7200

8. Audi A6

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 595 шт.
  • Популярный г. в. — 2005
  • Средняя цена таких — $7800

9. BMW X5

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 575 шт.
  • Популярный г. в. — 2014
  • Средняя цена таких — $32 000

10. Mercedes-Benz E-Class

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
  • Куплено — 573 шт.
  • Популярный г. в. — 2002
  • Средняя цена таких — $6700
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Хочу выгодно приобрести автогражданку

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.