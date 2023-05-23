Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля — Finance.ua

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля Сегодня 09:01 — Личные финансы

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля

В апреле 2023 г., по информации из открытых данных ГСЦ МВД, было куплено 29,1 тыс. легковых машин с пробегом, оснащенных дизельными моторами (по сумме первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны). Это не намного меньше, чем месяцем ранее, когда было продано 30 тыс. таких машин. Следует отметить, что как количество, так и доля дизельных легковушек держится почти неизменной более полугода, чему способствует наличие дизтоплива на АЗС и стабилизация цен на него. А если учесть, что в ближайшие месяцы произошло заметное снижение цен на ДТ, когда за литр вполне реально заплатить 42−47 гривен, длительный стабильный интерес покупателей к авто такого типа довольно легко объяснить, пишет auto.ria.

Среди производителей в этом сегменте наибольшую популярность получил Volkswagen — автомобилей с эмблемой VW с дизельными моторами больше всего на нашем рынке. Также в тройку лидеров в этой группе попадают Renault и Mercedes-Benz.

Аналитики назвали 10 отдельных моделей легковушек, оснащенных дизельными моторами, которые покупали, и, соответственно, продавали чаще всего в апреле 2023 года. В списке под фото каждой модели указано общее количество купленных и поданных на первую регистрацию машин с пробегом, а также с каким годом выпуска чаще всего покупали тот или иной автомобиль и среднюю цену для машин соответствующего возраста.

1. Volkswagen Passat

Куплено — 1823 шт.

Популярный г. в. — 2007

Средняя цена таких — $6900

2. Renault Megane

Куплено — 1442 шт.

Популярный г. в. — 2012

Средняя цена таких — $8000

3. Skoda Octavia

Куплено — 1307 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена таких — $8400

4. Volkswagen Golf

Куплено — 803 шт.

Популярный г. в. — 2011

Средняя цена таких — $8300

5. Renault Scenic

Куплено — 732 шт.

Популярный г. в. — 2010

Средняя цена таких — $7200

6. Volkswagen Transporter

Куплено — 651 шт.

Популярный г. в. — 2006

Средняя цена таких — $8300

7. Mercedes-Benz Vito

Куплено — 617 шт.

Популярный г. в. — 2005

Средняя цена таких — $7200

8. Audi A6

Куплено — 595 шт.

Популярный г. в. — 2005

Средняя цена таких — $7800

9. BMW X5

Куплено — 575 шт.

Популярный г. в. — 2014

Средняя цена таких — $32 000

10. Mercedes-Benz E-Class

Куплено — 573 шт.

Популярный г. в. — 2002

Средняя цена таких — $6700

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