Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля — Finance.ua

Топ-15 самых популярных дизельных легковушек с пробегом: итоги апреля
В апреле 2023 г., по информации из открытых данных ГСЦ МВД, было куплено 29,1 тыс. легковых машин с пробегом, оснащенных дизельными моторами (по сумме первых регистраций и сделок купли-продажи внутри страны). Это не намного меньше, чем месяцем ранее, когда было продано 30 тыс. таких машин. Следует отметить, что как количество, так и доля дизельных легковушек держится почти неизменной более полугода, чему способствует наличие дизтоплива на АЗС и стабилизация цен на него. А если учесть, что в ближайшие месяцы произошло заметное снижение цен на ДТ, когда за литр вполне реально заплатить 42−47 гривен, длительный стабильный интерес покупателей к авто такого типа довольно легко объяснить, пишет auto.ria.
Среди производителей в этом сегменте наибольшую популярность получил Volkswagen — автомобилей с эмблемой VW с дизельными моторами больше всего на нашем рынке. Также в тройку лидеров в этой группе попадают Renault и Mercedes-Benz.
Аналитики назвали 10 отдельных моделей легковушек, оснащенных дизельными моторами, которые покупали, и, соответственно, продавали чаще всего в апреле 2023 года. В списке под фото каждой модели указано общее количество купленных и поданных на первую регистрацию машин с пробегом, а также с каким годом выпуска чаще всего покупали тот или иной автомобиль и среднюю цену для машин соответствующего возраста.
1. Volkswagen Passat
- Куплено — 1823 шт.
- Популярный г. в. — 2007
- Средняя цена таких — $6900
2. Renault Megane
- Куплено — 1442 шт.
- Популярный г. в. — 2012
- Средняя цена таких — $8000
3. Skoda Octavia
- Куплено — 1307 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена таких — $8400
4. Volkswagen Golf
- Куплено — 803 шт.
- Популярный г. в. — 2011
- Средняя цена таких — $8300
5. Renault Scenic
- Куплено — 732 шт.
- Популярный г. в. — 2010
- Средняя цена таких — $7200
6. Volkswagen Transporter
- Куплено — 651 шт.
- Популярный г. в. — 2006
- Средняя цена таких — $8300
7. Mercedes-Benz Vito
- Куплено — 617 шт.
- Популярный г. в. — 2005
- Средняя цена таких — $7200
8. Audi A6
- Куплено — 595 шт.
- Популярный г. в. — 2005
- Средняя цена таких — $7800
9. BMW X5
- Куплено — 575 шт.
- Популярный г. в. — 2014
- Средняя цена таких — $32 000
10. Mercedes-Benz E-Class
- Куплено — 573 шт.
- Популярный г. в. — 2002
- Средняя цена таких — $6700
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