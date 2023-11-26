ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене — Finance.ua

ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене Сегодня 05:37 — Фондовый рынок

ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Автомобили на вторичном рынке обесцениваются неравномерно. Некоторые модели в течение длительного времени сохраняют свою первоначальную стоимость, другие, напротив, невероятно быстро теряют в цене. Какие машины самые неликвидные, рассказали эксперты портала CarsCoops.

По данным издания, скорее других в цене теряет Maserati Quattroporte. Спустя пять лет эксплуатации этот спортивный люкс-седан сохраняет всего 35,5% от своего первоначального ценника.

Второе место — у представительского седана BMW 7-Series, который за тот же период теряет 61,8% своей цены.

Замыкает тройку Maserati Ghibli с показателем пятилетней амортизации на уровне 61,3%.

Итак, самые неликвидные автомобили на рынке

Maserati Quattroporte; BMW 7-Series; Maserati Ghibli; BMW 5-Series (гибрид); Cadillac Escalade ESV; BMW X5; Infiniti QX80; Maserati Levante; Jaguar XF; Audi A7; Audi Q7; Cadillac Escalade; Audi A6; Volvo S90; Ниссан Армада.

Nissan Armada.

MMR По материалам:

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