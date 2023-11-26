ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене — Finance.ua
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ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Фондовый рынок
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ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене
ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене
Автомобили на вторичном рынке обесцениваются неравномерно. Некоторые модели в течение длительного времени сохраняют свою первоначальную стоимость, другие, напротив, невероятно быстро теряют в цене. Какие машины самые неликвидные, рассказали эксперты портала CarsCoops.
По данным издания, скорее других в цене теряет Maserati Quattroporte. Спустя пять лет эксплуатации этот спортивный люкс-седан сохраняет всего 35,5% от своего первоначального ценника.
Второе место — у представительского седана BMW 7-Series, который за тот же период теряет 61,8% своей цены.
Замыкает тройку Maserati Ghibli с показателем пятилетней амортизации на уровне 61,3%.
Итак, самые неликвидные автомобили на рынке
  1. Maserati Quattroporte;
  2. BMW 7-Series;
  3. Maserati Ghibli;
  4. BMW 5-Series (гибрид);
  5. Cadillac Escalade ESV;
  6. BMW X5;
  7. Infiniti QX80;
  8. Maserati Levante;
  9. Jaguar XF;
  10. Audi A7;
  11. Audi Q7;
  12. Cadillac Escalade;
  13. Audi A6;
  14. Volvo S90;
  15. Ниссан Армада.
  1. Nissan Armada.
По материалам:
MMR
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