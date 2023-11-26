ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене — Finance.ua

ТОП-15: автомобили, которые быстрее всего теряют в цене
Автомобили на вторичном рынке обесцениваются неравномерно. Некоторые модели в течение длительного времени сохраняют свою первоначальную стоимость, другие, напротив, невероятно быстро теряют в цене. Какие машины самые неликвидные, рассказали эксперты портала CarsCoops.
По данным издания, скорее других в цене теряет Maserati Quattroporte. Спустя пять лет эксплуатации этот спортивный люкс-седан сохраняет всего 35,5% от своего первоначального ценника.
Второе место — у представительского седана BMW 7-Series, который за тот же период теряет 61,8% своей цены.
Замыкает тройку Maserati Ghibli с показателем пятилетней амортизации на уровне 61,3%.
Итак, самые неликвидные автомобили на рынке
- Maserati Quattroporte;
- BMW 7-Series;
- Maserati Ghibli;
- BMW 5-Series (гибрид);
- Cadillac Escalade ESV;
- BMW X5;
- Infiniti QX80;
- Maserati Levante;
- Jaguar XF;
- Audi A7;
- Audi Q7;
- Cadillac Escalade;
- Audi A6;
- Volvo S90;
- Ниссан Армада.
- Nissan Armada.
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